7. Juni 2019 Nationaltrainerin Voss-Tecklenburg Mit Herz und Härte

Martina Voss-Tecklenburg hat einst den Fußball als Spielerin entscheidend geprägt und verändert. Bei der WM wird der Bundestrainerin viel zugetraut - sie selbst vergleicht sich gerne mit Jürgen Klopp.

Von Anna Dreher , Rennes

Martina Voss-Tecklenburg ist zu einer Zeit Fußballerin gewesen, als viele Selbstverständlichkeiten von heute noch Träume waren. Als Frauen in dieser Sportart vehement um ihre Daseinsberechtigung kämpfen mussten. Erst 1982 konnten Frauen in Deutschland in einer Nationalmannschaft zusammenspielen, so lang widersetzte sich der DFB. Damals jedenfalls, erinnert sich Voss-Tecklenburg, habe sie davon geträumt, Profi zu werden. Geklappt hat das nie. Aber sie hat diesen Sport als Spielerin entscheidend geprägt und dazu beigetragen, dass es heute junge Frauen gibt, die mit dem Fußball Geld verdienen können.

Seit dem 30. November 2018 hat Voss-Tecklenburg, 51, den Auftrag, den deutschen Frauenfußball wieder entscheidend zu prägen: als Bundestrainerin. Sie versucht es nun bei der Weltmeisterschaft in Frankreich, die am Freitag begonnen hat.

Mit Expertise, Erfahrung und Ehrgeiz

Voss-Tecklenburg galt nach der Entlassung von Steffi Jones im März 2018 als ideale Kandidatin für diesen Posten. Weil sie damals noch die Schweizer Frauen trainierte, übernahm zwischenzeitlich Horst Hrubesch das Amt. Er brachte einer verunsicherten Mannschaft jene Selbstgewissheit zurück, die sie nun auch unter Voss-Tecklenburg wieder ausstrahlt. Mit ihr, das ist die Hoffnung des DFB, könnte der zweimalige Welt-, achtmalige Europameister und Olympiasieger wieder zu seiner alten Dominanz zurückfinden. Martina Voss-Tecklenburg bringt die Expertise und Erfahrung mit, die es dazu braucht. Und auch den nötigen Ehrgeiz.

Über die Duisburgerin wird erzählt, als Mädchen habe sie wochenlang nicht mit ihrer Mutter gesprochen, weil diese ihr das Fußballspielen verboten hatte. Natürlich machte sie heimlich weiter und bekam schließlich doch die Erlaubnis. Im Alter von 15 Jahren feierte die Offensivspielerin ihren ersten von insgesamt vier DFB-Pokalsiegen, zwei Jahre später ihre erste von sechs Meisterschaften. Nebenher arbeitete die damals alleinerziehende Mutter als Bürokauffrau. 1984 wurde sie Nationalspielerin und bald Leistungsträgerin in dem Team.

Die Weltmeisterschaftszweite und viermalige Europameisterin absolvierte insgesamt 125 Länderspiele. Es hätten mehr sein können, doch nach einem Streit mit einer Teamkollegin vor den Olympischen Spielen 2000 wurde sie nicht mehr in den Kader berufen. Drei Jahre später hörte sie auch im Verein in Duisburg auf, mit dem einzigen Eigentor ihrer Laufbahn, ausgerechnet im Pokalfinale. Der ungewöhnliche Schlusspunkt einer großen Karriere.

Ihre Laufbahn als Trainerin erfährt nun bei der WM in Frankreich ihren bisherigen Höhepunkt. Wie sie sich unmittelbar vor dem Auftaktspiel an diesem Samstag gegen China fühlen werde, könne sie noch gar nicht einschätzen, sagt Voss-Tecklenburg. Feuchte Hände, Grummeln im Magen erwarte sie schon, trotz all ihrer Erfahrung. Den FCR Duisburg führte sie zum Europapokal-Erfolg und zu zwei DFB-Pokalsiegen. Die Schweizerinnen qualifizierten sich mit ihr als Trainerin erstmals für eine WM und eine EM. Aus der Schweiz verabschiedete sich Martina Voss-Tecklenburg mit einem hervorragenden Ruf. Sie hat dem Frauenfußball dort zu größerer Akzeptanz und zu mehr Aufmerksamkeit verholfen.

Die deutschen Nationalspielerinnen schätzen ihre direkte Art. Voss-Tecklenburg strahlt eine natürliche Autorität aus, der sie auf dem Platz fordernd Nachdruck verleiht. Zum Ausgleich kann sie genauso herzlich und lustig im Umgang sein. Womöglich ist es genau diese Mischung, die bei der Weltmeisterschaft trotz der größer gewordenen Konkurrenz und der kurzen Vorbereitungszeit auch einer Mannschaft mit 15 WM-Neulingen Erfolg bringt. In ihrem Selbstverständnis als Trainerin, hat Voss-Tecklenburg einmal gesagt, sehe sie viele Gemeinsamkeiten mit Jürgen Klopp. Und hat Klopp nicht gerade mit dem FC Liverpool die Champions League gewonnen?