MeinungBundestrainer:Von Julian Nagelsmann werden jetzt ein paar Festlegungen erwartet

Portrait undefined Claudio Catuogno

Kommentar von Claudio Catuogno

Lesezeit: 2 Min.

Da geht's lang. Oder wo geht's lang? Bundestrainer Julian Nagelsmann.
Da geht's lang. Oder wo geht's lang? Bundestrainer Julian Nagelsmann. (Foto: Federico Gambarini/dpa)

Neun Monate vor der WM wirkt die Nationalelf so undefiniert wie lange nicht. Höchste Zeit, dass der Bundestrainer ein paar Rollen klarer definiert – auch seine eigene.

Der Weg zur Fußball-WM in neun Monaten führt für Julian Nagelsmann nicht nur über einen schmalen Grat. Sondern über ein ganzes Labyrinth aus schmalen Graten. Die Mission des Bundestrainers erscheint gerade als ständiges Abwägen, als Tanz zwischen einerseits und andererseits.

Deutsche Nationalmannschaft
:Weniger Qualität als Leitmotiv

Nach den durchwachsenen Auftritten in der WM-Qualifikation stellt Bundestrainer Nagelsmann seine fußballerischen Ansprüche ans Nationalteam zurück. Fürs Publikum hat er aber eine Lektion parat.

SZ PlusVon Philipp Selldorf

