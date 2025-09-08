Der Weg zur Fußball-WM in neun Monaten führt für Julian Nagelsmann nicht nur über einen schmalen Grat. Sondern über ein ganzes Labyrinth aus schmalen Graten. Die Mission des Bundestrainers erscheint gerade als ständiges Abwägen, als Tanz zwischen einerseits und andererseits.
MeinungBundestrainer:Von Julian Nagelsmann werden jetzt ein paar Festlegungen erwartet
Kommentar von Claudio Catuogno
Lesezeit: 2 Min.
Neun Monate vor der WM wirkt die Nationalelf so undefiniert wie lange nicht. Höchste Zeit, dass der Bundestrainer ein paar Rollen klarer definiert – auch seine eigene.
Deutsche Nationalmannschaft:Weniger Qualität als Leitmotiv
Nach den durchwachsenen Auftritten in der WM-Qualifikation stellt Bundestrainer Nagelsmann seine fußballerischen Ansprüche ans Nationalteam zurück. Fürs Publikum hat er aber eine Lektion parat.
Lesen Sie mehr zum Thema