5. September 2018, 14:01 Uhr Bundestrainer Löw "Wir sind gewillt, ein völlig anderes Gesicht zu zeigen"

Bundestrainer Löw verspricht seinen drei DFB-Neulingen Einsätze gegen Frankreich und Peru. Ein früherer Sky-Profi wird positiv auf Epo getestet. Der VfL Wolfsburg hat einen neuen Geschäftsführer.

Meldungen im Überblick

DFB, Nations League: Joachim Löw setzt beim Neustart mit der deutschen Fußball-Nationalmannschaft nach dem WM-Desaster auch auf seine Novizen. "Alle drei haben einen guten Eindruck gemacht. Es ist geplant, dass sie in den beiden Spielen zu einem Einsatz kommen", sagte Löw vor dem Duell mit Weltmeister Frankreich zum Nations-League-Auftakt am Donnerstag (20.45 Uhr/ZDF) in München und am Sonntag (20.45 Uhr/RTL) gegen Peru in Sinsheim.Allerdings dürfte gegen Les Bleus nur Nico Schulz eine realistische Chance auf einen Einsatz von Beginn an haben. Der Hoffenheimer ist links hinten der logische Ersatz für Jonas Hector, der wegen seines früheren Saisonstarts mit Zweitligist 1. FC Köln bei seinem Verein bleiben durfte. Neben Schulz sind Kai Havertz (Bayer Leverkusen) und Thilo Kehrer (Paris Saint-Germain) neu dabei.

Löw selbst sprach von einem "Neustart", vertraut aber einem Gerüst aus ehemaligen Weltmeistern. Kapitän Manuel Neuer bleibe die Nummer eins im Tor, sagte er. Davor dürften die Münchner Joshua Kimmich, Jérôme Boateng, Mats Hummels sowie Schulz verteidigen. Er erwarte von seinen etablierten Größe, "dass sie den Karren anschieben", sagte Löw. Neben dem gesetzten Toni Kroos könnte im Mittelfeld der formstarke Neu-Münchner Leon Goretzka zum Einsatz kommen. Thomas Müller und Julian Draxler sind wohl erste Wahl auf den offensiven Außen, Marco Reus fällt voraussichtlich die zentrale Rolle und damit das Erbe des zurückgetretenen Mesut Özil zu. Timo Werner wird stürmen. "Wir sind gewillt, ein völlig anderes Gesicht zu zeigen als in Russland und ein gutes Spiel zu machen", sagte Löw: "Es liegt an uns, das Feuer zu entfachen."

Fußball, VfL Wolfsburg: Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg hat Michael Meeske als neuen Geschäftsführer verpflichtet. Der 46-Jährige kommt vom Ligarivalen 1. FC Nürnberg und tritt am 1. November die Nachfolge von Wolfgang Hotze an, der in den Ruhestand geht."Wir freuen uns sehr, dass wir mit Michael Meeske unseren absoluten Wunschkandidaten gewinnen konnten", sagte Wolfsburgs Aufsichtsratsvorsitzender Frank Witter. Der VfL Wolfsburg ist nach Hannover 96, dem FC St. Pauli und dem 1. FC Nürnberg die vierte Station Meeskes in der Bundesliga. Besondere Meriten erwarb sich der gebürtige Oldenburger zwischen 2005 und 2015 bei der finanziellen Sanierung des Hamburger Traditionsvereins.

Radsport, Doping: Der weißrussische Radprofi Kanstanzin Siuzou ist positiv auf das Dopingmittel Epo getestet worden. Dies gab der Weltverband UCI am Mittwoch bekannt. Der frühere Sky-Teamkollege der britischen Topfahrers Chris Froome und Geraint Thomas wurde demnach am 31. Juli bei einer Trainingskontrolle erwischt. Dem 36-Jährigen, der vorläufig suspendiert wurde, droht eine längere Sperre.Siouzou steht zurzeit beim ProTour-Team Bahrain-Merida unter Vertrag, von 2012 bis 2015 fuhr er bei Sky. Sein größter Erfolg war ein Etappensieg beim Giro 2009.

Reiten, Alkohol: Reiterverbands-Präsident Breido Graf zu Rantzau ist von den Alkoholexzessen und sexuellen Übergriffen bei jungen Reitern erschüttert. "Die überwiegende Mehrheit unserer Kaderathleten aller Altersstufen benimmt sich gut und nimmt an solch grenzüberschreitenden Aktionen nicht teil", sagte Rantzau der Rheinischen Post. "Dennoch macht es mich persönlich sehr betroffen und es geht uns allen im Verband an die Nieren, dass wir uns mit dem Thema sexualisierte Gewalt beschäftigen müssen", sagte Rantzau, der seit 13 Jahren Präsident der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) ist. Am Wochenende hatte die FN Probleme mit einer Gruppe von vier bis fünf Nachwuchsreitern bestätigt. Jugend-Abteilungsleiterin Maria Schierhölter-Otte sagte: "Neu ist ... für uns, dass Alkoholkonsum in den letzten zwei Jahren mit Sachbeschädigung und sexuellen Übergriffen einhergehen. Das ist eine neue Dimension." Der FN-Präsident sagte dazu: "In genau diesen Fällen sind wir auch tätig geworden und haben Abmahnungen, Verwarnungen, Kader-Suspendierungen und Geldstrafen ausgesprochen, sofern ein Fehlverhalten nachgewiesen werden konnte."