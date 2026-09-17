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XXL-Kader des neuen BundestrainersKlopps monumentales Nominierungswerk

Lesezeit: 5 Min.

Präsentierte in Frankfurt seinen ersten Länderspielkader: der neue Bundestrainer Jürgen Klopp.
Präsentierte in Frankfurt seinen ersten Länderspielkader: der neue Bundestrainer Jürgen Klopp.
Kai Pfaffenbach/REUTERS

44 Spieler für vier Länderspiele: Mit seinem Mammut-Aufgebot will Bundestrainer Klopp einen reformerischen Schwerpunkt setzen und zugleich den Wettbewerb in der Nations League aufnehmen.

Von Philipp Selldorf, Frankfurt

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Im ersten Moment mochte man Jürgen Klopp für einen Mitarbeiter der Versandabteilung halten, als er, angetan mit Trainingsjacke und Schirmmütze, durch den Seiteneingang hereinrumpelte und einen großen Pappkarton auf die Stuhlreihe wuchtete. Bisher war es nicht üblich, dass der DFB-Bundestrainer zum Pressetermin Pappkartons heranschleppt. Aber dass beim Bundestrainer Klopp manches anders ist als üblich, das war schon vor der Veranstaltung in der DFB-Zentrale bekannt geworden, nachdem sich die Meldungen gemehrt hatten, der neue Coach werde für die in der kommenden Woche beginnende Länderspielreihe einen Kader von kolossalen, nie gesehenen Ausmaßen benennen.

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