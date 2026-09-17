Im ersten Moment mochte man Jürgen Klopp für einen Mitarbeiter der Versandabteilung halten, als er, angetan mit Trainingsjacke und Schirmmütze, durch den Seiteneingang hereinrumpelte und einen großen Pappkarton auf die Stuhlreihe wuchtete. Bisher war es nicht üblich, dass der DFB-Bundestrainer zum Pressetermin Pappkartons heranschleppt. Aber dass beim Bundestrainer Klopp manches anders ist als üblich, das war schon vor der Veranstaltung in der DFB-Zentrale bekannt geworden, nachdem sich die Meldungen gemehrt hatten, der neue Coach werde für die in der kommenden Woche beginnende Länderspielreihe einen Kader von kolossalen, nie gesehenen Ausmaßen benennen.