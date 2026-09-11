Wenn der Bundestrainer montagmittags im Schlafanzug beim zweiten Frühstück sitzt und im Kicker liest, dass ja am nächsten Wochenende Werder Bremen gegen den Hamburger SV spielt, und wenn er feststellt, dass er mal wieder Bock auf das Fischköppederby und einen Teller Labskaus mit Spiegelei und Matjes hat, dann kann dieser Bundestrainer einfach Folgendes tun: Er kann seine Leute beim DFB anrufen und ihnen eine Ansage machen. „Hört mal her“, sagt er, „besorgt mir mal zwei, ach nee: lieber vier Karten für die Haupttribüne.“