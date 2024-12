Der Marathon war die Strecke, die das geplante Sportfördergesetz bis dahin zurückgelegt hatte: Zwei Jahre hatten Vertreter aus Sport und Politik daran gewerkelt, den Spitzenathleten in Deutschland künftig bessere Bedingungen zu verschaffen, um Abwärtstrends in den Medaillenspiegeln entgegenzuwirken. Sie hatten schwer gestritten, sich zusammengerauft; am 6. November beschloss das Kabinett den Gesetzentwurf. Doch Stunden später zerbrach die Ampelregierung. Wenn ein Sportfördergesetz noch zu verabschieden war, dann wohl frühestens in der nächsten Legislaturperiode, glaubten sie im politischen Berlin, bei Athletenvertretern und beim Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB).

Nun ist noch einmal Musik in der Sache. Auf der Tagesordnung der 204. Sitzung des Bundestages am kommenden Freitag ist die erste Beratung über den Gesetzentwurf angesetzt. Wenn alles glattläuft, könnte sich das Gesetz zu Beginn des kommenden Jahres doch noch über die Ziellinie schleppen.

Die CDU/CSU sieht „gravierende Schwächen“ in dem Gesetzesentwurf

Eingebracht haben den Entwurf die Fraktionen von SPD und Bündnis 90/Die Grünen, es handelt sich um eine Art parlamentarisches Angebot aus dem Bundestag heraus. Diese Entwürfe werden nicht erst dem Bundesrat vorgelegt, sondern gehen nach der ersten Plenardebatte direkt in die Ausschüsse, ehe zweite und dritte Debatten anstehen, dann die Schlussabstimmung im Bundestag. Solche Vorgänge sind sehr ungewöhnlich, seit dem Bruch der Ampel ist mit dem Gewöhnlichen aber endgültig vorbei. Nun sind Fraktionen darum bemüht, noch rasch zu retten, was zu retten ist.

Noch ist ungewiss, ob es das Sportfördergesetz tatsächlich bis zur Ziellinie schafft, neben Entwürfen zu steuerlichen Entlastungen für Arbeitnehmer oder zum Kindergeld. Dass die Fraktionen es auch mit dem Sport probieren, liegt auch daran, dass der Gesetzesentwurf über rund zwei Jahre durch diverse Hände ging und es „nur um Nuancen in der Ausrichtung“ geht, so sah es zuletzt zumindest Bundesinnenministerin Nancy Faeser. Die große Hürde ist nun, eine Mehrheit im Parlament zusammenzukratzen – und da zeigt sich schon, dass das mit den Nuancen so eine Sache ist.

Stephan Mayer, sportpolitischer Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, teilt auf SZ-Anfrage mit, dass man sich mit dem Entwurf zwar „eingehend befassen“ werde. Dieser Entwurf – es handelt sich um jenen, den das Kabinett Anfang November beschlossen hatte – weise aber „gravierende Schwächen“ auf. Mayer nennt „die Erhöhung der Trainervergütung, die Einbeziehung der Bedürfnisse der Sportfördergruppen und der Mannschaftssportarten sowie die Frage nach einer echten Unabhängigkeit der Spitzensportagentur“. Auch bringe diese geplante Agentur, die die Förderung künftig steuern soll, ein „Mehr an Bürokratie“ mit sich: „Der Gesetzentwurf benötigtdaher eine grundlegende Überarbeitung.“ Noch eine Hürde: Mayers Fraktionschef Friedrich Merz hatte unlängst betont, die Union werde keinen Gesetzesvorhaben zustimmen, die haushaltswirksam seien, da weder für 2024 ein Nachtragshaushalt noch für 2025 ein Haushalt beschlossen sei.

Auch der DOSB und Athleten Deutschland sind zurückhaltend

Auch der DOSB richtet auf Anfrage aus, man begrüße „grundsätzlich“ den Vorstoß aus der Politik. Allerdings hat er ähnliche Vorbehalte wie Maximilian Klein, stellvertretender Geschäftsführer der Sportlervertretung Athleten Deutschland. Klein betont, dass nur ein beschlossenes Fördergesetz das Fundament bilde für nahezu alle weiteren Reformvorhaben; die geplante Reform des deutschen Spitzensports reiche ja noch viel weiter. Er bleibt im Kern aber bei der Kritik, die Athleten Deutschland zuletzt vorgetragen hatte: dass der Gesetzentwurf in der derzeitigen Fassung viel Potenzial verschenke. Das reiche von den Aufsichtsgremien der Spitzensportagentur, in denen für Kleins unabhängige Athletenvertretung bislang kein Platz garantiert ist, bis zum gesetzlichen Anspruch auf soziale Absicherung wie Mutterschutz und Altersvorsorge, der Kaderathleten auf Wunsch der Athletenvertretung künftig zustehen soll. Solch ein Anspruch fehlt im bisherigen Entwurf.

Zwar sind im angedachten Verfahren weiterhin Änderungen möglich, sagt Klein. Ob das in der notwendigen Tiefe und im gebotenen Umfang unter Zeitdruck gelingt? Fraglich. Sollte das Gesetz tatsächlich noch zeitnah kommen, hofft Klein, dass die Fraktionen für alle Vorhaben, die nun nicht mehr Eingang finden, einen Etappenplan vorlegen, der diese Wünsche künftig berücksichtigen soll.

Klingt nach ziemlich langen letzten Metern für das Sportfördergesetz.