Keine Überraschungen in den "David gegen Goliath"-Duellen: Die Erstligisten marschieren fast geschlossen in die nächste Runde. Das Spiel zwischen Freiburg und Drittligisten Mannheim kann trotz Corona-Fälle stattfinden.

Nach der Erstrunden-Pleite von Hertha BSC im DFB-Pokal haben sich zunächst keine weiteren Fußball-Bundesligisten blaue Flecken und Schrammen in den "David gegen Goliath"-Duellen geholt. Angeführt von RB Leipzig und Borussia Mönchengladbach zogen am Samstag acht Erstligisten in die zweite Runde ein. Herthas Lokalrivale Union Berlin allerdings vermied durch ein 1:0 (0:0) nach Verlängerung bei Zweitligist Karlsruher SC nur mit Mühe eine Blamage.

Neben Union sowie den Champions-League-Teilnehmern Leipzig und Gladbach gelangen auch dem VfL Wolfsburg, dem 1. FC Köln, Eintracht Frankfurt und dem FC Augsburg erfolgreiche Generalproben für den Bundesliga-Start am kommenden Wochenende. Am späten Samstagabend setzte sich auch Werder Bremen mühsam 2:0 (0:0) beim Drittliga-Absteiger Carl Zeiss Jena durch. Josh Sargent (48.) und Tahith Chong (88.) erzielten die entscheidenden Treffer. Dagegen schied Zweitligist Erzgebirge unerwartet mit 0:2 (0:1) bei Regionalligist SSV Ulm aus. Aues Ligarivalen VfL Bochum, VfL Osnabrück, SpVgg Greuther Fürth und Fortuna Düsseldorf meisterten währenddessen ihre Erstrunden-Aufgaben gegen Amateur-Vereine erfolgreich.

Freiburgs Spiel gegen Mannheim droht wegen Corona-Fälle Absage

Gladbach spazierte unterdessen durch ein 8:0 (5:0) gegen Fünftligist FC Oberneuland ebenso ungefährdet in die Runde der besten 32 wie Köln durch ein 6:0 (3:0) gegen Regionalligist VSG Altglienicke und Augsburg beim 7:0 (2:0) gegen Oberligist Eintracht Celle. Leipzig setzte sich beim1. FC Nürnberg 3:0 (1:0) durch. Etwas mühevoller behaupteten sich Wolfsburg durch ein 4:1 (2:1) gegen Viertligist Union Fürstenwalde und Frankfurt beim 2:1 (0:0) bei Drittligist 1860 München.

Der FSV Mainz hatte am Freitag durch ein 5:1 bei Regionalligist TSV Havelse als erster Bundesligist die zweite Runde erreicht. Der für Sonntag geplante Auftritt von Schalke 04 am Sonntag wurde wegen einer Klage von Drittligist Türkgücü München gegen die Startberechtigung des ursprünglichen Knappen-Gegners 1. FC Schweinfurt 05 abgesetzt. Das DFB-Pokal-Spiel zwischen dem Drittligisten SV Waldhof Mannheim und den SC Freiburg kann wie geplant an diesem Sonntag (18.30 Uhr) angepfiffen werden. Das Mannheimer Gesundheitsamt gab am Samstagabend grünes Licht für die Partie, nachdem Waldhof zuvor zwei Corona-Fälle vermeldet hatte.

Borussia Dortmund tritt am Montagabend beim drittklassigen Revierrivalen MSV Duisburg an. Die Partie des Titelverteidigers FC Bayern München gegen den 1. FC Düren wurde auf den15. Oktober verlegt.