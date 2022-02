Felix Zwayer pfeift wieder. Nach wochenlanger Pause entschied sich der im Dezember hart kritisierte und insbesondere in den Sozialen Medien angefeindete Schiedsrichter für die Fortsetzung seiner Karriere. "Ich fühle mich wieder gut, neu orientiert, gestärkt und sicher", sagte er einer Mitteilung des Deutschen Fußball-Bundes vom Mittwoch zufolge. Laut DFB steht der Referee "ab dem kommenden Wochenende" wieder zur Verfügung.

Zwayer, 40, hatte nach seiner umstrittenen Leitung des Spiels zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern (2:3) pausiert. "Nach sehr belastenden Geschehnissen und Momenten für meine Familie und mich hatte ich entschieden, eine Auszeit zu nehmen, um meine persönliche und sportliche Situation gemeinsam mit meiner Familie, Freunden und wichtigen Beratern zu überdenken und einzuordnen", sagte Zwayer. Jetzt blicke er "voller Vorfreude und mit viel Rückenwind aus der gesamten Fußballgemeinschaft" der Fortführung seiner "großen Leidenschaft entgegen, der Spielleitung als Schiedsrichter".

In dem aufgeheizten Spitzenspiel im Dortmunder Stadion hatte der Referee aus Berlin nicht glücklich agiert. Besonders hart hatte ihn danach BVB-Mittelfeldspieler Jude Bellingham kritisiert. Der Engländer warf Zwayer in Anspielung auf den 17 Jahre zurückliegenden Skandal um Robert Hoyzer indirekt Bestechlichkeit vor. Bellingham wurde deshalb vom DFB-Sportgericht mit einer Geldstrafe von 40 000 Euro belegt. Zwayer wies diese Vorwürfe immer entschieden zurück, eine Rolle spielte er in dem Skandal, Manipulation wurde ihm nicht nachgewiesen. Zwayer habe sehr viel Zuspruch aus dem Kreis der Kolleginnen und Kollegen erhalten, sagte DFB-Schiedsrichterchef Lutz Michael Fröhlich.