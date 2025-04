Die Rückkehr von Simon Zoller zum VfL Bochum ist perfekt. Der Fußball-Bundesligist bestätigte am Montag entsprechende Medienberichte vom Wochenende. „Ab dem 1. Juli wird Zoller den VfL in einer neuen Rolle unterstützen“, teilte der Verein mit. Bis Saisonende steht der Stürmer noch beim direkten Bochumer Abstiegskonkurrenten FC St. Pauli unter Vertrag. Dem Vernehmen nach soll der 33-Jährige, der erst am Samstag sein Karriereende als Profi zum Saisonende aus gesundheitlichen Gründen verkündet hatte, in Bochum neuer Teammanager werden.