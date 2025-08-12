In Deutschland wird künftig länger Fußball gespielt. Die Nachspielzeiten der drei deutschen Profiligen und im DFB-Pokal werden sich deutlich ausweiten, so hat es die Deutsche Fußball-Liga DFL zusammen mit den Schiedsrichtern des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) beschlossen. Es habe bei den Klubs den Wunsch nach Einheitlichkeit und Transparenz bei diesem Thema gegeben, so erklärten es Knut Kircher, Chef der DFB-Schiedsrichter GmbH, und Ansgar Schwenken als Vertreter der DFL am Dienstag in Frankfurt.

In der Vergangenheit war es lange so, dass die Nachspielzeit im Ermessen des Schiedsrichters lag. Jahrelang wurde das in der Praxis so gehandhabt, dass meist pauschal zwei Minuten obendrauf kamen, nur in Ausnahmefällen wurden es mehr. Es galt Sepp Herbergers berühmter Satz nach der festgelegten Dauer eines Fußballspiels von 90 Minuten. Mit dieser Tradition brachen schließlich die englische Premier League und der Weltfußballverband Fifa bei der WM in Katar, im Vorrundenspiel zwischen England und Iran gab es insgesamt 24 Minuten Nachspielzeit. Die Fifa begründete es auch damit, Spielern den Anreiz für Zeitspiel nehmen zu wollen. Fußball ist eine der wenigen Mannschaftssportarten, in denen die Uhr nicht angehalten wird.

Der Wunsch nach mehr Nettospielzeit – aktuell wird in 90 Minuten nur etwas weniger als 60 Minuten lang wirklich gekickt – sei aber laut Kircher nicht ausschlaggebend gewesen. Vielmehr wollte man den Vorwurf der Uneinheitlichkeit nicht auf sich sitzen lassen. Das neu eingeführte System sieht vor, dass für jedes Tor und jeden benutzten Wechselslot 30 Sekunden pauschal obendrauf kommen, zudem stoppt der Assistent des Video Assistant Referees (kurz: AVAR) die Unterbrechungen, also Videochecks, Verletzungsbehandlungen, Trinkpausen, sonstige Verzögerungen (Kircher: „Wir hatten ja auch schon Tennisbälle“). Am Ende jeder Halbzeit gibt der AVAR dann eine Mindestnachspielzeit an den Feldschiedsrichter durch. An den ersten beiden Spieltagen der zweiten und dritten Liga kam das Prinzip schon zum Einsatz, beim Spiel Kaiserslautern gegen Schalke wurden daraus zwölf Minuten zusätzlich in Halbzeit zwei.

Die neue Leitlinie soll auch bei klaren Spielständen gelten, da in einer Liga auch die Tordifferenz entscheidend sein kann. Das sorgte beim Spiel zwischen Düsseldorf und Bielefeld für Irritationen, als beim Stand von 4:1 für die Arminia zehn zusätzliche Minuten angezeigt wurden. Unklar ist noch, wie der Sender Dazn reagieren wird, der von dieser Saison an die Bundesliga-Samstagskonferenz überträgt. Längere Nachspielzeiten in der ersten Halbzeit verkürzen die Pause und damit auch die potenziellen Werbeblöcke in der Halbzeit einer Konferenz.

Die Schiedsrichter werden häufiger mit der „Refcam“ ausgestattet, einer Kamera am Headset samt Livebildern

Zudem wird im deutschen Profifußball ab sofort die halbautomatische Abseitstechnologie eingeführt. Die von Turnieren bekannte Technik ist nun auch in deutschen Stadien verfügbar und soll den VAR entlasten. Statt die Abseitslinie händisch anzulegen, ermittelt ein kamerabasiertes System (also ohne Chip im Ball) die Positionen auf dem Feld, den Abspielzeitpunkt und zeigt die Abseitspositionen an. „Halbautomatisch“, weil am Ende immer noch der Schiedsrichter einen Blick draufwerfen muss, etwa um zu checken, ob die Maschine Arme und Beine der Spieler richtig zugeordnet hat. Aber eigentlich ist es eine Vollautomatik.

Ebenso werden die Schiedsrichter häufiger mit der sogenannten „Refcam“ ausgestattet, einer kleinen Kamera am Headset, die das Spiel aus der Sicht des Unparteiischen zeigt. Die Bilder, die es zum Beispiel nach dem DFB-Pokalfinale gab, sollen künftig auch während des Spiels zur Verfügung gestellt werden. Eine weitere Neuerung ist ein institutionalisiertes Treffen, genannt „Handshake-Dialog“, zwischen dem Schiedsrichterteam, den beiden Trainern und den beiden laut der Kapitänsregel Kommunikationsbeauftragten beider Teams 70 Minuten vor dem Spiel. Dies sei ein guter „nicht-emotionalisierter Zeitpunkt“, so Kircher, um Dinge zu besprechen und allgemein im Austausch zu bleiben.

Sportlich ändert sich wenig. Torhüter dürfen den Ball nun acht Sekunden halten, wer sich länger Zeit lässt, wird mit einem Eckball bestraft (früher: sechs Sekunden und indirekter Freistoß). Schiedsrichter Florian Badstübner informierte in Frankfurt zudem über neue Auslegungen bestehender Regeln. Für Diskussionen könnte eine neue Strenge beim Punkt „Halten im Sechzehner“ sorgen. Da wolle man „Umarmungen“ konsequenter ahnden, auch wenn sie abseits des Balles stattfinden.

Ansonsten kann Kircher als Schiedsrichterchef auf ein unterm Strich zufriedenstellendes erstes Jahr zurückblicken. Die beiden Dauerärgernisse „Handspiel“ und „ständige VAR-Eingriffe“ sind zwar immer noch Gegenstand von Diskussionen, aber weniger häufiger als vor Kirchers Amtsantritt. In der vergangenen Spielzeit griff der VAR laut Kircher 30 Prozent seltener ein, eine direkte Folge der Direktive, die Eingriffsschwelle zu erhöhen und nicht jede Szene ewig am Bildschirm zu sezieren.