Der Schweizer Nationalspieler will nach Berlin, auch Julian Draxler soll angeblich bei dem Klub im Gespräch sein. Dominik Paris gewinnt die Abfahrt in Bormio.

Bundesliga, Hertha BSC: Der Schweizer Fußball-Nationalspieler Granit Xhaka hat nach Angaben seines Beraters den FC Arsenal um die Freigabe für einen Wechsel zu Hertha BSC gebeten. "Wir sind uns mit Hertha einig", zitierten die "Bild" und die Schweizer Boulevardzeitung "Blick" den Manager des 27 Jahre alten Profis am Freitag. "Granit möchte gerne wieder nach Deutschland wechseln", sagte José Noguera dem "Blick". Arsenal sei über alle Schritte informiert. Nach Informationen beider Blätter geht es noch um die Ablösesumme. Nach "Blick"-Informationen hat der Berliner Bundesligist rund 25 Millionen Euro geboten und das Angebot schriftlich hinterlegt. Nach einem Bericht der Tageszeitung Le Parisien soll Hertha BSC auch an einer Verpflichtung des deutschen Nationalspielers Julian Draxler vom französischen Meister Paris St. Germain interessiert sein. In dieser Saison kam der 26-Jährige auch wegen einer Verletzung nur zu sechs Einsätzen in der Liga und zwei in der Champions League.

Ski alpin, Bormio: Der Italiener Dominik Paris hat am Freitag in Bormio die ausgefallene Abfahrt vom alpinen Ski-Weltcup in Gröden gewonnen. Auf der um 240 m verkürzten Piste "Stelvio" siegte der amtierende Super-G-Weltmeister vor dem Schweizer Beat Feuz und dem Österreicher Matthias Mayer. Der 30-jährige Paris ist mit nunmehr vier Erfolgen Abfahrts-Rekordsieger in Bormio. Thomas Dreßen (Mittenwald) setzte auf der anspruchsvollen Piste bei schwerigen Sichtverhältnissen seine bemerkenswerte Comeback-Saison als Neunter im Zwischenklassement mit 1,52 Sekunden Rückstand auf die Siegerzeit fort.