Der dänische Rekordnationalspieler Christian Eriksen wechselt zum VfL Wolfsburg . Der 33-Jährige, dessen Herzstillstand bei der EM 2021 Fans auf der ganzen Welt bewegt hatte, erhält beim Fußball -Bundesligisten einen Vertrag bis 2027. Das bestätigten die Wölfe am Mittwochabend. „Für mich ist der VfL Wolfsburg die erste Station in der Bundesliga – auf dieses neue Abenteuer freue ich mich sehr“, sagte Eriksen. Der zentrale Mittelfeldspieler war seit Ablauf seines Vertrages im Sommer bei Manchester United vereinslos, benötigt aber Spielpraxis mit Blick auf die WM im kommenden Jahr in den USA, Kanada und Mexiko. Zuletzt hatte er sich laut Medienberichten in Schweden bei Malmö FF fit gehalten.

Mit 144 Länderspielen (46 Tore) ist Eriksen Rekordnationalspieler seines Landes und nahm bereits an drei Welt- sowie drei Europameisterschaften teil. „Wir sind sehr froh, dass sich diese Möglichkeit kurzfristig für uns aufgetan hat. Mit Christian Eriksen bekommen wir einen Spieler, der auf höchstem Niveau alles gesehen und erlebt hat“, sagte VfL-Sportdirektor Sebastian Schindzielorz. Zu Wochenbeginn hatte es auch Spekulationen um einen Wechsel zu Bayer Leverkusen gegeben. Der neue Bayer-Trainer Kasper Hjulmand hatte in seiner Zeit als dänischer Nationaltrainer (2020 bis 2024) mit Eriksen zusammengearbeitet. Bei dessen Herzstillstand bei der EM 2021 war Hjulmand als Coach dabei, er sammelte mit seiner empathischen Art damals viele Sympathien.

Nun aber geht Eriksen nach Wolfsburg, wo er in der Mannschaft von Trainer Paul Simonis eine Führungsrolle übernehmen soll. „Dass zahlreiche mir aus der dänischen Nationalmannschaft bekannte Gesichter im Kader stehen, macht den VfL für mich besonders attraktiv“, sagte er. Beim VfL spielen die Dänen Joakim Mähle, Jesper Lindström, Andreas Skov Olsen, Jonas Wind und Adam Daghim, auch Sport-Geschäftsführer Peter Christiansen stammt aus Dänemark.