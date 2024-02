Wolfsburg gegen Dortmund:Kovac wehrt den Matchball ab

Von Javier Cáceres, Wolfsburg

Im Bundesligafußball erhalten derzeit Tennisbälle viel Aufmerksamkeit, und so gesehen ist es wohl legitim zu sagen: Wolfsburgs Trainer Niko Kovac hat am Samstag einen Matchball abgewehrt. Zwar blieb der VfL Wolfsburg im laufenden Kalenderjahr weiterhin ohne Sieg - ein Umstand, der in den vergangenen Wochen sehr viel Kritik am Mittellandkanal hervorgerufen hatte. In einem Spiel, das durch Fanproteste gegen Kommerzialisierung und Investoren zerfasert wurde, vermochte es die hundertprozentige VW-Tochter gegen das börsennotierte Fußballunternehmen Borussia Dortmund, immerhin einen Punkt zu erringen.