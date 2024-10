Der SV Werder hat den Heimfluch des VfL Wolfsburg in der Fußball-Bundesliga verlängert und die eigene Erfolgsserie in dieser Saison ausgebaut. Mit dem 4:2 (1:1) gelang den Bremern bereits der dritte Sieg im vierten Auswärtsspiel. Sie sind nach dem siebten Spieltag nun Tabellenachter. Die Wolfsburger warten indes seit mehr als fünf Monaten auf ein Erfolgserlebnis in der Volkswagen Arena.