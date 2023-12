Von Carsten Scheele, Wolfsburg

Vier Wochen spielfrei, zwei Wochen bis zum Trainingslager in Portugal, zehn freie Tage über Weihnachten: Als Harry Kane auf seine erste anständige deutsche Winterpause zu sprechen kam, wurde das Grinsen im Gesicht des Briten breit. "I can't wait", sagte der Stürmer, "ich freue mich wirklich sehr darauf." Ziemlich "hart" seien die vergangenen Monate für ihn persönlich gewesen, vor allem privat, da seine Familie nach wie vor in England wohnt, während Kane im Hotel in München weilt.