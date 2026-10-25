Es kommt nicht so oft vor, dass Trainer so schöne wie treffende Sprachbilder malen wie Daniel Thioune am Samstag. Nach dem 3:2-Auswärtssieg beim FSV Mainz 05 sprach der Trainer des SV Werder Bremen über seinen Doppeltorschützen Niclas Füllkrug: „Er sitzt gerade auf der Lok und reißt viele mit.“ Würde man die KI mit dieser Aussage füttern, käme vermutlich eine hübsche Fotomontage heraus: ein grinsender Mittelstürmer vorn drauf – und ein grün-weißer Zug, der mit Volldampf durch die Liga rauscht. Niclas, der Lokomotivführer.

Füllkrug erzielte in einer abwechslungsreichen Partie mit zwei sicher verwandelten Elfmetern (7./25.) seine Saisontore sieben und acht und beeindruckte mit Präsenz, Spielverständnis und Einsatzwillen. „Der Junge hat Energie ohne Ende. Er tut uns gut. Wir leben als Mannschaft von seiner Mentalität“, sagte Thioune. Das Leihgeschäft mit West Ham United weitet sich zu einer rührenden Liebesgeschichte aus, die den ganzen Verein in einem anderen Licht erscheinen lässt. Mit dem besten Saisonstart seit acht Jahren und dem Vorstoß auf Platz sechs blühen an der Weser zarte Träume von einer Europapokalrückkehr.

Das neu zusammengestellte Team spielt mit einer Finesse und Intensität wie lange nicht mehr. Auch in dieser Hinsicht geht der gebürtige Hannoveraner Füllkrug voran: 150 Zweikämpfe hat er in der jungen Saison schon geführt, und dabei auch 15 Fouls begangen – die meisten der Liga. Worüber sich Füllkrug am Samstag besonders freute: die elf gelaufenen Kilometer in 90 Minuten. Weil es ihm zeige, dass er vielleicht so fit wie nie zuvor in seiner Karriere sei. Er habe „das gleiche Gewicht wie vor acht, neun Jahren“, aber dass er weder in London noch auf Leihbasis bei der AC Mailand wirklich Fuß fassen konnte, habe ja damit zu tun gehabt, „dass ich nicht die Konstanz in meinen Körper und mein Spiel bekommen habe“. Verletzungen begleiteten den 33-Jährigen in den vergangenen zwei Jahren. Und was gegenüber der Premier League und Serie A auch anders sei: „Da hatte ich 25 Ballkontakte, jetzt sind es 55 bis 60 Ballaktionen.“ Weil Werder zumindest phasenweise wieder das Spiel machen möchte.

Werder Bremen : Niclas Füllkrug, der Bessermacher Sechs Tore in den vergangenen fünf Spielen: Im nun 100 Jahre alten Weserstadion arbeitet Niclas Füllkrug an seinem Legendenstatus. Neben ihm wächst die ganze Bremer Mannschaft. Von Ralf Wiegand ...

In der Wohlfühloase am Osterdeich ist in Windeseile eine Win-win-Situation für alle Beteiligten entstanden. Der Heimkehrer führt mit Werten, die man sonst nur von Harry Kane kennt, die Bundesliga-Torschützenliste an und verteilt aus tieferer Position die Bälle derzeit ähnlich geschickt wie der englische Weltklassestürmer. Wobei Füllkrug energisch der These widerspricht, er positioniere sich deutlich anders als in der Vergangenheit. Doch seine Rückennummer zehn liefert durchaus einen Fingerzeig, dass in der blondierten Füllkrug-Version im Herbst 2026 auch ein verkappter Spielmacher steckt. Sollte er im nächsten Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim das siebte Mal nacheinander treffen, hätte er den Bremer Rekord von Rudi Völler aus der Saison 1982/83 eingestellt.

Jürgen Klopp habe „Fakten aufgezählt, mehr nicht“

Warum alles so gut läuft, hat Füllkrug erst in der Mainzer Mixed-Zone, danach auch im ZDF-Sportstudio auf dem Mainzer Lerchenberg erklärt. Er mache sich heute „null Komma null Druck, irgendjemand etwas beweisen zu müssen“. Er sitze auch nicht abends vor dem Handy „und gucke mir die Torjägerliste an, wirklich nicht“. Genauso entspannt geht er mit einem Thema um, das zwangsläufig um seine Person kreist: eine mögliche Rückkehr in die Nationalmannschaft, die in den letzten Nations-League-Spielen gegen Serbien (13. November) und die Niederlande (16. November) einen Torgaranten gut gebrauchen könnte. Obwohl Füllkrug dazu nicht viel sagen wollte, nahm er doch Bezug auf die jüngste Aussage von Jürgen Klopp: „Er hat Fakten aufgezählt, mehr nicht. Ich bin 33 und schieße ein Tor nach dem anderen. Das war ja ohne Meinung.“ Später im ZDF schob er nach, dass der Bundestrainer eine ziemlich klare Aussage getätigt habe, was die langfristige Neuausrichtung mit jungen, dynamischen Akteuren angehe: „Jeder kann daraus interpretieren, was er interpretieren möchte.“

Meinung Der Bundestrainer und die Stürmerfrage : Klopp lässt die Füllkrug-Tür einen Spaltbreit offen SZ Plus Kommentar von Thomas Hürner ...

Bevor er als weiteres Argument in eigener Sache drei stilsichere Volltreffer an der ZDF-Torwand anbrachte, unterschrieb der 24-malige Nationalspieler (14 Tore) gegenüber Moderator Sven Voss noch einen Zettel mit seinen jüngsten Zitaten. Damit war trotzdem nicht alles gesagt, weil der aus Birmingham zugeschaltete Marvin Ducksch, der mit Füllkrug bis 2023 in Bremen das Gespann der selbsternannten „hässlichen Vögel“ gebildet hatte, eindringlich für dessen Rückkehr ins DFB-Team warb.

Klopps Co-Trainer Peter Krawietz hat in Mainz jedenfalls gesehen, dass dieser Kandidat nie Ruhe gibt. Füllkrug stritt nach dem Abpfiff mit dem Mainzer Heißsporn Nadiem Amiri, um seinen Mitspieler Cedric Itten zu schützen; er wütete nach seiner Auswechslung, allerdings, weil er entkräftet eigentlich früher vom Feld wollte.

Also alles gut mit seinem Trainer Thioune, der sich vor allem über die Entwicklung im Spiel mit Ball freute. Die dominante erste halbe Stunde mit einem überragenden Mitchell Weiser, der beim ersten Startelfeinsatz nach 525 Tagen beide Elfmetersituationen einleitete, beeindruckte auch die mehr als 5000 mitgereisten Werder-Anhänger. Nachdem Ludovit Reis per Konter auf 3:1 erhöht (61.) und Jae-Sung Lee mit dem Kopf verkürzt hatte (63.), verdienten sich die Hanseaten mit aufopferungsvoller Abwehrarbeit den Dreier.

Als die starken Innenverteidiger Amos Pieper und Marco Friedl über Werders Wandlung sprachen, rief Füllkrug ihnen zu, dass sie die Auszeichnung zum „Spieler des Spiels“ verdient gehabt hätten: „Ich liebe die Jungs da hinten.“ Im DFB-Pokalspiel bei Borussia Dortmund (Dienstag, 20.45 Uhr/ ZDF und Sky) wird es wohl eine ähnliche Verteidigungshaltung brauchen, aber das jüngste Bundesliga-Duell der beiden Klubs kann ja als Blaupause dienen. Da machten die Bremer aus einem 0:2 nach 88 Minuten noch ein 2:2. Schütze des Ausgleichs: natürlich der ehemalige Dortmunder Füllkrug.