Kommentar von Thomas Hürner, Bremen

Die Verantwortlichen des SV Werder Bremen verstricken sich selten in Hätte-wäre-wenn-Argumentationen, das kommt an anderen (Nord-)Standorten deutlich häufiger vor. Vor drei Jahren, als die Bremer geradewegs in die Zweitklassigkeit gestolpert waren, sind die Herrschaften aus der Geschäftsstelle am Osterdeich aber von ihrem scheinbar unumstößlichen Urprinzip abgerückt. Nach Beichte sämtlicher Sünden, Fehler und Missverständnisse wurde sich kurz geräuspert und kleinlaut angemerkt: Schon klar, da haben wir mitunter echten Schaden angerichtet. Aber vielleicht wäre diese trostlose Pandemie-Saison im Beisein von Zuschauern ja ein wenig anders verlaufen?