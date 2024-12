Jens Stage ist so, wie man sich einen Dänen vorstellt. Er ist ein ruhiger, aufgeräumter Typ, der nur dann spricht, wenn es unbedingt sein muss. Falls er je von seinen Emotionen überwältigt wurde, muss das in einer äußerst privaten Umgebung passiert sein, weil die Öffentlichkeit davon bislang nichts mitbekommen hat. Der Mittelfeldmann des SV Werder Bremen erledigt die Dinge, die ihn aufgetragen wurden, auf derart akkurate und unprätentiöse Weise, dass man sich gut vorstellen kann, wie er, der Musterdäne, sich im Training jedes Mal über die Ansetzung von Schwedenläufen freut. Außerdem darf guten Gewissens gemutmaßt werden, dass Stage seine Stadtspaziergänge stets mit suchendem Blick absolviert – auf der Suche nach Omas, denen er über die Straße helfen kann.

Na gut, das sind erst mal nur Klischees, die Dänen im Allgemeinen und dänische Fußballer im Speziellen so umgeben. Aber eines muss man diesem Jens Stage, 28, schon lassen: Er bedient diese wohlmeinenden Klischees so mustergültig, wie das nur wenige können. Und in Bremen könnten sie über diesen Umstand glücklicher nicht sein.

2:0 hat Werder am Samstag beim Aufsteiger FC St. Pauli gewonnen, in einem jener Spiele, in dem sich ambitionierte Bundesligateams klassischerweise einem Realitätscheck unterziehen. Es war schrecklich kalt. Es nieselte. Es ging gegen einen Gegner, der nicht unbedingt zu Scherzen aufgelegt war. Da muss man erst mal so souverän gewinnen, wie das die Mannschaft von Trainer Ole Werner zum wiederholten Male hinbekommen hat.

Denn die Bremer haben zuletzt bei sog. Pflichtaufgaben in Hamburg, Bochum und im DFB-Pokal gegen Darmstadt abgeklärte Leistungen abgerufen und jeweils keinen Gegentreffer kassiert. Die Tabelle belohnt das aktuell mit einem unmittelbaren Anschluss an die europäischen Plätze. „Das war ein sehr reifer und kontrollierter Auftritt“, sagte Werner über den Bremer Kiezaufenthalt und schob nach: „Genau das, was du auswärts brauchst.“ Diese beiden Sätze hatten einen klaren Anspruch auf Allgemeingültigkeit. Und sie beschrieben sehr präzise den Wert des Dänen Stage - der Fußballer, den die Bremer gerade am wohl Dringendsten benötigen.

Jens Stage ist mit sechs Saisontreffern auch Bremer Toptorschütze

Bei Werder haben sie durchaus den ein oder anderen sog. Unterschiedskicker in ihren Reihen, zuvorderst der archaische Angreifer Marvin Ducksch, der an guten Tagen nur so vor Ideenreichtum strotzt und am Samstag mit einem strammen Linksschuss zum 2:0 traf. Stage bewegt sich dagegen deutlich subtiler über den Rasen. Er absolviert lange Tiefenläufe, reißt Lücken, treibt an und verkörpert jene unerschütterliche Gewissenhaftigkeit, die man eher von Pfadfindern kennt.

Dabei ist Stage kein Fußballer (und auch kein Charakter), der sich aus innerer Überzeugung in den Mittelpunkt drängt; auch nach der Partie auf St. Pauli schlich er sich an den Reportern vorbei und überließ anderen die hanseatische Deutungshoheit, zum Beispiel Ducksch und dem hoch veranlagten Flügelmann Derrick Köhn, Torschütze zum zwischenzeitlichen 1:0. Trotzdem fällt Stage auf in letzter Zeit. Denn er spielte zuletzt auffallend gut und greift immer entscheidender ins Spiel ein: Mit sechs Saisontreffern ist Stage aktuell der Bremer Toptorschütze.

Auch am Samstag durfte der Mittelfeldmann erneut Urheberrechte an einem Werder-Erfolg anmelden. Den ersten Treffer bereitete Stage vor, indem er den Ball in einer fließenden Bewegung an- und mitnahm und darauf einen perfekt temperierten Pass spielte, der Köhn einen Abschluss mit seinem starken linken Fuß ermöglichte. Das war eine Aktion, bei der auch kleinste, vermeintlich unwichtige Details stimmten und die den Mittelfeldmann erneut als den idealtypischen Ole-Werner-Spieler ausweist. „Über Jahre an den Themen dran bleiben, arbeiten“, darauf komme es an, sagte Werner: „Jens macht das sehr verlässlich, sehr konstant. Und dann ist es eine Frage der Zeit, bis man Schritte nach vorn macht.“

Als Stage 2022 vom FC Kopenhagen nach Bremen wechselte, musste er erst mal die klassische Ochsentour zurücklegen, die Werner fast allen Zugängen auferlegt. Es dauerte es ein Weilchen, bis er sich vom Ergänzungsspieler zur Stammkraft entwickelte und schließlich Führungsanspruch anmeldete. Und genau deswegen steht er exemplarisch dafür, warum die Bremer mit jedem Jahr ein wenig besser werden, obwohl sie ihren Kader in dieser Zeit nur sehr dezent aufgepäppelt haben.

„Verrückt“ sei das, sagte der frühere Bremer Stürmer Niclas Füllkrug jüngst über die Entwicklungshilfe unter Trainer Werner: „Es gibt keinen Werder-Spieler, der unter ihm nicht besser geworden ist.“ Jens Stage jedenfalls will offenbar noch besser werden. Er hat seinen Vertrag vor drei Wochen langfristig verlängert.