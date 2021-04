Von Thomas Hürner, Bremen

Bei Heimspielen darf sich der SV Werder der Unterstützung einer treuen Anhängerin sicher sein. Sie harrt auf den Treppenstufen vor dem Bremer Weserstadion aus, bei Wind und Wetter, Donnerhagel und Sturmbrüchen, dick eingepackt im grün-weißen Trikot und einer Puschelmütze auf dem Kopf. Einmal, irgendwann im tiefsten Winter, erklärte sie, warum sie sich das in Zeiten des Geisterspielbetriebs eigentlich antut: "Lieber höre ich hier mit, als vor der Glotze zu sitzen!"

Auch am Mittwochabend war die Frau wieder da, sie hat also mitgehört, wie der Stadionsprecher die Mannschaft in bewährter Weise auf dem Platz empfing, und zwar als "sechsfacher Pokalsieger, viermaliger Meister und Europapokalsieger". Das klingt bisweilen so, als sollten die Bremer Spieler daran erinnert werden, dass sie nicht nur gegen andere Fußballteams spielen, sondern auch gegen die Gefahr der eigenen Verzwergung.

Wie groß diese Gefahr wieder ist, war nach der Partie auf der Anzeigetafel abzulesen: 0:1-Niederlage gegen Mainz 05, einen direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenverbleib, der sich in der Tabelle nun am SV Werder vorbeigeschoben hat. Und das heißt: die Bremer sind wieder mittendrin im tabellarischen Krisengebiet, Platz 14, nur vier Punkte vor einem direkten Abstiegsplatz.

Dabei war es das erklärte Ziel der Bremer, eine sorgenfreie Saison zu spielen, ohne die Dramen aus der vergangenen Spielzeit, als die Rettung erst in der Abstiegsrelegation nach so umkämpften wie engen Spielen gegen den 1. FC Heidenheim erfolgt war. Damals, vor etwas weniger als einem Jahr, waren Werder-Trainer Florian Kohfeldt seine Leiden und Selbstzweifel anzumerken. Die Emotionen hatten sich zu einem Berg aus Ballast aufgetürmt.

Keine Spur von Resignation bei Kohfeldt

Und jetzt, nach der Niederlage gegen Mainz? "Kribbelig" werde es jetzt für die Bremer, sagte Kohfeldt, das wolle er keinesfalls herunterspielen. Und klar, er habe sich schon "auch gewünscht, dass es stabiler wird", fügte der Trainer an: "Ich bin aber nicht bereit, das Saisonziel aufzugeben." Die Sicherung der Erstklassigkeit werde jetzt halt ein bisschen später erfolgen, vom guten Ausgang der Geschichte sei er "nach wie vor überzeugt". Keine Spur vom Defätismus aus der Vorsaison, von Verkrampftheit oder gar Resignation.

Was Kohfeldt in seiner Prognose bestärkte, war der Auftritt seiner Spieler gegen Mainz. Tatsächlich stimmten am Mittwoch die grundlegenden Tugenden, zum Beispiel die Laufleistung oder die Aggressivität in den Nahduellen, auf dem Boden wie auch in der Luft. Aber reicht das? Die Harmlosigkeit in der Offensive blieb auch bei der sechsten Niederlage in Serie frappierend, kein einziges Mal in diesem Zeitraum haben die Bremer mehr als ein Tor pro Partie geschossen. Symptomatisch war ein Konter in der zehnten Minute, als drei Grüne auf einen Mainzer Verteidiger zustürmten. Irgendein Bremer Spieler stört in solchen Situationen aber verlässlich den vorgesehen Betriebsablauf. Dieses Mal war es Angreifer Milot Rashica, dem erst der Ball versprang, ehe er einen betrüblichen Pass spielte, der jedes Tempo aus der Aktion nahm.

"Wir sind nicht klar in unseren Entscheidungen", monierte Kohfeldt - eine sehr euphemistische Analyse angesichts der wiederholten Nachlässigkeiten, die den SV Werder nicht nur in seinen Angriffsbemühungen ausbremsen, sondern neuerdings einer strukturierten Abwehrarbeit entgegenstehen. Das war ja die Stärke in der Hinrunde, die Keimzelle jedweder Hoffnung auf einen sorgenfreien Saisonverlauf: hinten sicher stehen, zur Not durch eine zynische Riegeltaktik.

Mainz zeigt Werder, wie man effektiv kontert

Mittlerweile spielen die Bremer wieder etwas mutiger, die Pressinglinien wurden ein paar Meter nach vorn verlagert, was auch der grundsätzlichen Geisteshaltung von Trainer Kohfeldt entspricht. Allerdings war in der 16. Minute ersichtlich, warum die vorgenommenen Öffnungsstrategien nicht ganz ohne Risiko sind. Die Mainzer spielten einen Konter so zu Ende, wie es Werder gerne täte, begünstigt durch einen Stolperer von Verteidiger Milos Veljković, der bei seinem Abwehrversuch wie eine entwurzelte Eiche zu Boden ging. Mainz-Stürmer Adam Szalai traf per Abstauber zum 1:0. Das war alles andere als verdient zu diesem Zeitpunkt.

Detailansicht öffnen Mainz-Torwart Robin Zentner (r.) hat den Ball nicht in der Hand, Kevin Möhwald (l.) spitzelt dazwischen. (Foto: Carmen Jaspersen/dpa)

"Mangelndes Spielglück", das ist für Kohfeldt neben individuellen Fehlern noch so ein Grund, der zuletzt entscheidend war für die Serie an Rückschlägen. Übermäßiges Spielglück konnten die Bremer jedenfalls wirklich nicht für sich reklamieren. Nach einem gehaltenen Schuss hatte der Mainzer Torwart Robin Zentner für Sekundenbruchteile seine Hände nicht am Ball, als dieser heraus weg gespitzelt wurde und später zum Bremer 1:1 im Netz lag. Der Kölner Videokeller intervenierte jedoch, weil ein Regelverstoß vorgelegen habe. Es war ein folgenreicher Fehlschluss. Allerdings "nicht der alleinige Grund für die Niederlage", wie Kohfeldt resümierte.

Die Konkurrenz im Tabellenkeller scheint gerade die Kraft des Momentums zu haben. Werder hat immerhin einen Trainer, der in fast stoischer Überzeugung davon spricht, die "nötigen Punkte" schon bald eingesammelt zu haben. Und eine unerschütterliche Anhängerin, die draußen vor dem Stadion allen Widerständen trotzt. Bei Wind und Wetter.