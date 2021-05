Von Ralf Wiegand, Bremen

Gespenstische Stille breitete sich aus, minutenlang fiel kein Wort auf dem Platz. Von draußen, wo hunderte Fans noch einmal all ihre Hoffnung zum Osterdeich getragen hatten, drang kein Mucks ins Weserstadion, das sollte sich später erst ändern. Die Stadionregie verweigerte, den Sound der Traurigkeit mit Musik vom Band zu überspielen, sie ließ das große Schweigen zu, durch das Theodor Gebre Selassie schritt, vor die Gegengerade. Dort hatten ein paar Mitarbeiter dem Untergang ihres Arbeitgebers beiwohnen müssen. Gebre Selassie wird den Verein verlassen, einer, auf den man immer zählen konnte, ein stiller Star der Bundesliga, deren Wert man oft erst erkennt, wenn es vorbei ist. Es gab tröstenden Beifall, dann kehrte die Stille zurück.

Es kam zu spät, alles kam zu spät, der Trainerwechsel von Florian Kohfeldt zu Thomas Schaaf, der Mut, in diesem Spiel der letzten Chance gegen Borussia Mönchengladbach das totale Risiko zu suchen, die Einwechslungen von Füllkrug und Rashica, die Tore von Rashica und Füllkrug. Werder Bremen ist abgestiegen, zum zweiten Mal in seiner Bundesliga-Geschichte, zum ersten Mal seit 1980. Für wie lange die Bremer der Bundesliga fehlen werden, weiß kein Mensch. 2:4 gegen Mönchengladbach, das späte Kölner Tor gegen Schalke, so lapidar endet eine Ära.

Die wenigsten Bremer Spieler schienen zu wissen, was passiert war auf den anderen Plätzen, als der Schiedsrichter das Spiel abgepfiffen hatte. "Sag's doch, sag's", rief Niclas Füllkrug zur Bremer Bank, sag die bittere Wahrheit. Dann sagte es jemand, 1:0 Köln, dann ging Füllkrug. Die Gewissheit, dass es vorbei war, dass diesmal keine allerletzte Chance kommen würde in Form einer Relegation wie in der vergangenen Saison, sie breitete sich langsam aus wie ein verdrängter Schmerz. Später hätten die Spieler in der Kabine gesessen, "jeder mit sich selbst beschäftigt", berichtete Thomas Schaaf bei Sky, und schweigend.

Die Zukunft für Werder hat derzeit noch kein Gesicht. Mit welchem Trainer, mit welchem Manager, mit welchen Spielern der Verein das Unterfangen Zweite Bundesliga angehen wird, steht noch in den Sternen. "Wir brauchen jetzt nicht über morgen oder übermorgen reden, wir sind mit dem Heute genug beschäftigt", sagte Schaaf, auf dem vor allem die Erwartungen gelegen hatten für eine Wende im letzten Moment. Schaaf, der Meistertrainer, "Herr Schaaf", die "Trainerlegende", wie Ömer Toprak ihn zum Auftakt seiner Fünf-Tage-Mission genannt hatte, der Mann, der Werder Bremen bis vor zehn Jahren einen Fußball hatte spielen lassen, den man lieben konnte, ohne Werder mögen zu müssen - er konnte nichts mehr ändern. "Ich hab's versucht, wir haben versucht, nochmal eine Wende reinzubringen. Dass das so nach hinten losgeht, das ist dann halt so."

Detailansicht öffnen Strahlte noch einmal Zuversicht aus: Thomas Schaaf auf seiner Ein-Spiel-Mission. (Foto: Fabian Bimmer/AFP)

Vielleicht hätte es diesen einen Moment noch geben können, Werder im Spiel zu lassen. Aber die Angst des Stürmers vor dem Torschuss, selten hat sich sich in solch unverschämter Gestalt gezeigt wie in der 19. Minute in diesem Spiel der letzten Chance. Josh Sargent und Davie Selke hatten sich durch kombiniert bis vors Gladbacher Tor, Sargent hätte schießen können, sah Selke neben sich, schoss also nicht, legte den Ball quer, für Selke vor dem leeren Tor, mit links hätte er ihn vielleicht einfach reinschieben können, mit rechts dauerte es die eine Sekunde zu lang, die Gladbachs Torwart Sommer brauchte, um sich wieder in die Szene zurückzustehlen. Kein Tor für Bremen, wieder kein Tor für Bremen, und ohne Tore kannste halt nix machen.

Davie Selke wird vielleicht in der Bundesliga bleiben dürfen, er kehrt zu Hertha BSC zurück. Der Abstieg entbindet Werder Bremen von der Verpflichtung, den ausgeliehenen Angreifer für einen Kaufpreis von mehr als zehn Millionen Euro zu erwerben.

Detailansicht öffnen Szene des Spiels: Davie Selke vergibt nahezu vor dem leeren Tor die Chance zum 1:1 und schießt Torhüter Yann Sommer an. (Foto: Carmen Jaspersen/dpa)

Werder lag zum Zeitpunkt des Fehlschusses schon zurück, dritte Minute, Lars Stindl. Nach diesem Gegentor kam die Chance für Sargent/Selke, es "war die Riesenchance. Wenn du es da machst, kriegst du Bestätigung und es hinterlässt vielleicht auch Wirkung beim Gegner", sagte Schaaf, der Angriff war gut, "herrliches Ding. Sollte nicht sein". Nach der Pause und dem wiederum schnellen 0:2 durch Thuram gab Werder auf, kassierte das dritte, das vierte, die klitzekleine Aufholjagd zum 2:4 brachte die Mannschaft nicht mehr in die Lage, den Lauf der Dinge selbst zu beeinflussen. "Wir haben es leider nicht so hingekriegt, mit mehr Selbstbewusstsein und Überzeugung im Spiel zu sein", sagte Thomas Schaaf.

"Wir haben uns zu spät gewehrt"

Das konnte aber auch niemand erwarten. Werder geht in die zweite Liga ausgezehrt von einem Niedergang, der sich mindestens über zwei Spielzeiten gezogen hat, im Prinzip aber schon viel länger dauert. Die Hoffnung des Vereins, durch eine glückliche Saison wieder oben andocken zu können, ist immer wieder getriggert worden, wenn mal eine Runde sie fast in den Europacup geführt hätte, 2017 war das so, 2019 wieder. Aber eben nur: fast. Das hat vieles verdeckt und nur den Glauben gestärkt, mit den bordeigenen Mitteln irgendwann wieder zurückzukehren. Tatsächlich zeigte Werder aber in der langen Linie einen gefährlichen Trend nach unten, das Spiel gegen Mönchengladbach war schon das dritte eines letzten Spieltags, an dem es um die Existenz ging nach 2016 und 2020. Dreimal ist zwar Bremer Recht, aber diesmal war drei Mal einmal zu viel.

"Wir haben uns zu spät gewehrt", sagte Thomas Schaaf, "das haben wir schon selber gemacht. Es waren wir selber, es war niemand anders." Werder fehlte nicht nur in diesem Moment die Qualität, ein Bundesligaspiel zu gewinnen, wenn es drauf ankommt, sie fehlte schon die ganze Saison über. Auch der Offensiv-Magier aus einer anderen Zeit hat sie nicht herbei zaubern können. Nach nur einem Punkt aus neun sieglosen Spielen hatte er eine schier aussichtslose Mission angenommen, eine bereits scheintote Mannschaft wiederzubeleben. Ein Spiel gewinnen zu wollen, ist aber etwas anderes, als es nur nicht verlieren zu dürfen. Und etwas ganz anderes, als eines gewinnen zu müssen. 0:4 stand es gegen Gladbach nach einer guten Stunde. Sagt alles.

Werder war im zweiten Jahr des permanenten Existenzkampfes dem Druck letztlich nicht mehr gewachsen, auch wenn die Stadt noch einmal aus der Lethargie der letzten Wochen erwacht war. Die Pandemie hielt sie nicht mehr davon ab, die Mannschaft vor dem Stadion zu empfangen, mit Feuerwerk und Fahrradkorso. Sie hatten mitbekommen, wie leidenschaftlich Thomas Schaaf die Sache angegangen war, wie er brannte, wie er sich "nicht vorwerfen lassen wollte, alles versucht zu haben". Er hat sogar die Raute wieder ausgepackt, eine im modernen Fußball aus der Mode geratene Taktik. Sie hat früher Werder geprägt, es war eine Taktik, um immer ein Tor mehr zu schießen, egal, wie viele man kassiert. Aber bisweilen ist das Heute eben mächtiger als das Gestern. Gladbach ließ der Werder-Raute keine Luft zum Atmen, die Bremer waren mit dem 0:1 eigentlich schon geschlagen, bevor sie um ihre letzte Chance hätten kämpfen können. Ein Klassenunterschied.

Detailansicht öffnen Vor dem Spiel versammelten sich Fans vor dem Stadion und zündeten Rauchbomben. (Foto: Focke Strangmann/Pool via Getty)

Werder geht schwer angeschlagen in eine sehr ungewisse Zukunft. Finanziell ausgeblutet, kommen nun Einnahmekürzungen von bis zu 40 Millionen Euro hinzu. Manager Frank Baumann sagte nach dem Spiel, er wolle weitermachen, eine Erklärung für den Zusammenbruch der Mannschaft, die sich nach 24 Spielen und 30 Punkten in Sicherheit wähnte, hatte er nicht. Ob man ihm den Neuaufbau überlässt, scheint fraglich. "Vorstand raus", brüllten die Fans, die das Weserstadion noch Stunden nach dem Spiel belagerten, als sie ihre Stimme wiedergefunden hatten.

Der Kader, den Baumann zusammengestellt hat, macht kaum Hoffnung auf einen Wandel aus eigener Kraft. Bis Ende Mai soll ein neuer Trainer gefunden sein. Werder muss Transfergewinne erwirtschaften, um keine Sanktionen seitens der DFL fürchten zu müssen, gleichzeitig eine neue Mannschaft bauen, die konkurrenzfähig ist in einem Unterhaus der Superlative: Schalke, HSV, Düsseldorf, St. Pauli, Hannover, Nürnberg, Dresden, Rostock. Klingt spannend, diese Liga, liest sich aber auch wie eine Reha-Klinik für Traditionsvereine.

"Heute gibt es hier nur Verlierer", sagte Marco Rose, der Trainer von Borussia Mönchengladbach, in die Stille des Abends hinein. Seine Mannschaft hatte die Teilnahme an einem Wettbewerb namens Conference League verpasst. Aber was ist das schon gegen einen Abstieg ins Ungewisse. "Uns hat das die Beine weggezogen", sagte Thomas Schaaf. Der Abstieg als Chance auf Erneuerung? In erster Linie ist ein Abstieg nun mal - ein Abstieg.