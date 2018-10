28. Oktober 2018, 11:13 Uhr Fußball-Bundesliga Unverschämt selbstbewusstes Bremen

Werder Bremen, zuletzt noch Abstuegskandidat, hat sich wieder in die Spitzengruppe der Bundesliga gespielt.

Der Plan des Vereins geht früher auf gedacht, Werder verletzt auch ganz bewusst ein paar Gesetze der Branche.

Am Sonntag spielt Bremen zu Hause gegen Leverkusen (Liveticker auf SZ.de).

Von Ralf Wiegand , Bremen

Es ist schon interessant, was neuerdings wieder alles möglich ist bei diesem wundertütigen Werder Bremen. Dass die Norddeutschen, die in den letzten Jahren von der Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga so weit entfernt waren wie die Merkur-Sonde BepiColombo von ihrem Ziel, also irgendwas um die 200 Millionen Kilometer, aktuell Tabellendritter sind, das konnte man ja noch erwarten angesichts einiger kluger Einkäufe, eines schlauen Trainers, der sehr forschen Zielsetzung und dieses im ersten Saisonviertel endlich einmal gnädigen Spielplans. Aber dass Dieter Eilts, einst Mensch gewordenes ostfriesisches Schweigegelübde, heute als eine Art Journalist den Aufstieg seines Ex-Vereins begleitet? Damit dürfte kein Experte jemals gerechnet haben.

Ist aber so. Eilts, heute 53 Jahre alt, lief bis zum Ende der Saison 2001/2002 insgesamt 390 Mal für die Bremer in der Bundesliga auf, machte 31 Länderspiele und sprach mit Journalisten früher gerne im Stile seiner rauen Heimat: Bloß kein Wort zu viel. "Und?" - "Muss ja. Selbst?" - "Hm." Solche Spieler wie der aus der Nähe von Aurich stammende Ostfriesen-Alemão waren es, mit denen erst Otto Rehhagel und später auch Thomas Schaaf als Trainer ihre Wagenburg-Strategie perfektionieren konnten. Titel gewannen sie nicht nur gegen andere Mannschaften, sondern auch gerne mal gegen die Medien. Nicht quatschen, machen. Eine Art plattdeutsches Gallien.

Aber Zeiten ändern sich, auf allen Seiten. Inzwischen sind Medien und Verein auch in Bremen mitunter schwer voneinander zu unterscheiden. Die erste Zeitung am Ort, der Weser-Kurier, beglückt seine Leserinnen und Leser täglich mit einer ganzen Seite "grün-weißer Berichterstattung", wie das in der Selbstdarstellung dann heißt. Drüber steht nicht mehr wie über anderen Sportteilen "Sport", sondern "Mein Werder" - so heißt die Redaktion, so heißt auch die gleichnamige App des Hauses. Ein gutes Dutzend von Reportern, Analytikern, Produzenten und Social-Media-Spezialisten begleitet die Geschicke des wichtigsten Sportvereins am Ort, in Wort, Bild und Emojis.

Sammer sagt, Kohfeldt sei ein "wunderbarer Trainer"

Einer von ihnen ist seit ein paar Wochen eben auch Dieter Eilts, bis zum Sommer noch Leiter der Werder-Fußballschule, Ehrenspielführer und Vereinslegende. Als fester freier Mitarbeiter nimmt er an Redaktionskonferenzen teil, kommt zwei Tagen die Woche ins Büro und hinterlässt dort seine "Analysen und Einschätzungen", wie der Weser-Kurier anlässlich des spektakulären Transfers Mitte Oktober "ein wenig stolz" mitteilte.

Es ist wirklich nicht wiederzuerkennen, dieses Bremen. Jener Klub, der bis in die späten Nullerjahre noch ein echter Bayern-Jäger gewesen war, also lange bevor dieser Titel wie heute spöttisch von Spieltag zu Spieltag weitergereicht werden musste, steht jetzt wieder einmal nicht nur vor den Münchnern, sondern auch in allen Schlagzeilen. Sämtliche Fachpublikationen haben sich daran abgearbeitet, wie nachhaltig der Aufschwung an der Weser sein könnte, woher er kommt und wohin er führen wird. TV-Experten erliegen reihenweise dem Spiel der Bremer Mannschaft und vor allem deren jungem Trainer Florian Kohfeldt.

"Er ist ein wunderbarer Trainer", schwärmt etwa Matthias Sammer für Eurosport, Lothar Matthäus empfahl sogar schon dem karrieregeknickten Weltmeister Mario Götze einen Winterwechsel nach Bremen, während Sky-Fachmann Dietmar Hamann bereits vergangene Saison staunte: "Ich weiß nicht, ob es das überhaupt schon einmal gegeben hat. Da sagt einer: Ich mache jetzt nicht hinten die Schotten dicht, sondern habe das Vertrauen in die Spieler, dass wir spielerische Lösungen finden. Das ist etwas Außergewöhnliches. Es macht einfach Spaß, Werder zuzuschauen."

Damals hatte Kohfeldt, 36, die Mannschaft nach dem zehnten Spieltag mit fünf Punkten übernommen und für Bremer Verhältnisse früh ins gesicherte Mittelfeld geführt. Heute hat Werder nach acht Spielen 17 Punkte. In der jungen Kohfeldt-Ära, saisonübergreifend seit November 2017, weisen nur der FC Bayern und Borussia Dortmund mehr Punkte auf als die Bremer, die zudem seit 16 Heimspielen unbesiegt sind, länger als alle anderen Teams.