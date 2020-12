Turm in Weißenfels: Jalen Reynolds ist nicht nur der beste Rebounder in der Euroleague, er ist auch in der Bundesliga eine verlässliche Größe für den FC Bayern.

Von Ralf Tögel, München

Eine Besonderheit am Berufsbild eines Basketballtrainers ist es ja, dass er öffentlich Rechenschaft abzulegen hat über seine Arbeit und nach jedem Spiel die Leistung seiner Mannschaft erklären muss. Was der eine mit mehr, der andere mit weniger Enthusiasmus zu erledigen pflegt. Beim FC Bayern, der in gleich drei Wettbewerben spielt, ist der Turnus besonders hoch. In Andrea Trinchieri steht aber ein geradezu idealer Protagonist im Kommandostand. Der Italiener ist zur ersten Spezies zu zählen, seine Einlassungen sind im Normalfall eher leidenschaftlicher Natur. Dreimal in den vergangenen fünf Tagen hatte er Gelegenheit, seine Ideen und Beweggründe zu offenbaren, zuletzt am Dienstagabend nach dem Bundesliga-Gastspiel beim Mitteldeutschen BC. Doch dieses Mal wirkte er müde. Trinchieri hielt sich knapp, konstatierte dem Gegner eine starke Leistung, einhergehend mit einer mäßigen seines Teams: "Wir hatten einige Probleme in der ersten Halbzeit, Weißenfels hat sehr gut und mit hohem Tempo gespielt. Wir waren in jeder Beziehung schlampig, 15 Punkte hinten und sahen sehr schlecht aus." Letztlich hätten seine Spieler aber noch die nötige Energie gefunden und "23 Minuten guten Basketball" gezeigt. So konnten sie mit einem hart erkämpften 96:84-Auswärtssieg heimreisen.

Schon zu Beginn der Partie hatte Trinchieri vermittelt, dass er sich nach den beiden Siegen in der Euroleague gegen Khimki Moskau (80:77) und in der Bundesliga gegen Göttingen (90:72) gerne einmal ein bisschen ausruhen würde. Also nahm er neben den Spielern auf der Bank Platz und schickte seinen Assistenten Adriano Vertemati nach vorne ins Rampenlicht. Das hatte sich aber bald erledigt, denn nach flottem Beginn ließen seine Spieler noch flotter nach, was vor allem an einer zusehends unaufmerksamen Abwehrarbeit lag. Das trieb erst den Puls des Italieners sichtlich in die Höhe, schließlich auch ihn selbst. Fortan stand und schimpfte Trinchieri wieder direkt am Spielfeld. Einen 15:19-Rückstand konnte er nicht verhindern, vielmehr wuchs dieser bis zur 15. Minute auf 15 Punkte (30:45) an.

Ohne Lucic, Djedovic und Baldwin geraten die Bayern schnell ins Hintertreffen

Trinchieri hatte Vladimir Lucic und Wade Baldwin zu Hause gelassen, Kapitän Nihad Djedovic durfte sich auf der Bank ausruhen. Verlass war aber auf seine großen Jungs, allen voran den 2,08 Meter großen JaJuan Johnson, der als Tagesbester 22 Punkte und fünf Rebounds sammelte. Auch die Kollegen Jalen Reynolds (2,07 Meter, 16 Punkte, 9 Rebounds), Leon Radosevic (2,08 / 12 / 5) und Paul Zipser (2,03 / 10 / 2) überzeugten, zudem bewies der neue Guard D. J. Seeley (1,93 / 17 / 2) auch in seinem zweiten Spiel, welche Verstärkung er sein kann. So schloss der FCB bis zur Pause (45:52) wieder auf.

Pause. Die Trainerseele kocht

Die Trainerseele kochte dennoch. Einmal stürmte Trinchieri mit wilden Augen auf den nahe an der Außenlinie stehenden Robin Amaize zu, als der den Ball verloren hatte. Zwar blieb es bei verbaler Züchtigung, das gab aber eine Vorstellung auf die Pausenansprache des Trainers.

Überraschenderweise kehrte Trinchieri nach ein paar Minuten als Erster in die Halle zurück. Er hatte wohl nicht viel zu sagen, aber das Wenige fand seine Wirkung. Die Münchner steigerten ihre Abwehrbemühungen, was es dem MBC zusehends erschwerte, aussichtsreich zum Wurf zu kommen. Die Bayern zeigten jetzt, was ihr Trainer sehen will: eine bissige Abwehr, Ballgewinne, schnelles Umschalten und eine noch schnellere Ballbewegung. Lediglich MBC-Guard Michal Michalak ließ sich weiterhin kaum beeindrucken. Der polnische Nationalspieler traf fünf Dreier, war mit 23 Punkten der beste Akteur auf dem Feld und griff sich auch noch sieben Rebounds, ebenfalls Bestwert bei den Mitteldeutschen. "Sie haben gut von der Dreierlinie getroffen. Das war schwer zu verteidigen, das Spielfeld ist sehr groß", erklärte Trinchieri mit einem Anflug von Ironie. Damit meinte er zuvorderst Michalak, der den Verteidigern oft entwischte und sich seine Distanzwürfe selbst eröffnete.

Zur Belohnung und zum Trost gibt es für den MBC Bier

Punkte ließen die Bayern also nicht zurück, dafür eine ordentliche Ladung an Bierkisten. Das war das Dankeschön für den Sieg des MBC Anfang November über Bayreuth in der Pokal-Qualifikation, der dem FCB den Weg ins Finalturnier in eigener Halle ebnete, den sie aus eigener Kraft verpasst hatten. Wann das Turnier stattfindet, ist offen, Ruhe werden die Bayern dennoch kaum finden: Am Freitag gastiert Villeurbanne zum Euroleague-Duell, am Sonntag Gießen in der BBL, die kommende Woche sieht wieder drei Spiele vor. Es wird wieder viel zu erzählen geben.