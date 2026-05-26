Wenn man es böse mit dem VfL Wolfsburg meint, lässt sich behaupten: Die Frau von Valdas Ivanauskas hat es als Erste gewusst. Es war im fernen 1997, dem Jahr, in dem sich der Werksklub erstmalig der Bundesliga anschloss, als der Stürmer aus Litauen ein paar Tage zur Probe in der Autostadt trainierte. Ivanauskas hätte einen Wechsel schon in Betracht gezogen, doch der Legende nach legte seine Frau Beatrix ein Veto ein, und zwar mit den Worten: „Valdas, ich liebe dich, aber ich kann in dieser Stadt nicht leben.“ Die damalige Bürgermeisterin bot dem Ehepaar einen Kennenlern-Bummel an und verwies auf die Schwimmbäder, das Theater, den Wald. Es nutzte nichts: Ivanauskas sagte ab und wechselte stattdessen nach Österreich.