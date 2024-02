Der Bochumer Trainer Thomas Letsch ist am Wochenende gefragt worden, wie viele Punkte in der gegenwärtigen Saison wohl zum Klassenverbleib nötig seien. Diese Frage an just diesen Trainer ist durchaus klug, denn der Fußballlehrer Letsch hat Mathematik studiert und war mal Gymnasiallehrer. Leider hatte der Schwabe trotzdem keinen Schimmer: Das sei ja immer schwierig. "40, 38 oder 32,7", witzelte er und zuckte die Schultern.