Bares für VARes in der Bundesliga

Demnächst dann mit Liveschalte in die VAR-App: der Kölner Videokeller.

Mit einer VAR-App will der DFB seine Schiedsrichterentscheidungen zwar nicht besser, aber wenigstens besser verständlich machen. Fußballfans dürfen sich freuen, bestimmt auch auf tolle Rätsel und In-App-Käufe.

Glosse von Claudio Catuogno

Große Vorfreude diese Woche unter den VAR-Fans in der Fußball-Bundesliga: Die VAR-App kommt! Oder, in den Worten des ehemaligen Schiedsrichters Jochen Drees, der nach seiner Pfeifenkarriere beim DFB die Innovationsleiter hinaufgeklettert ist und nun als DFB-Innovations-Leiter fungiert: "Die Ideenphase" zur App sei "abgeschlossen, wir sind nun in einer Planungsphase und fragen uns, wie die Umsetzung gelingen kann".