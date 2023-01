Bundesliga:Union krallt sich Platz zwei, Leverkusen immer stärker

Es bleibt dabei: Werder Bremen kann daheim gegen Union Berlin nicht gewinnen. Auch im dritten Duell beider Bundesligisten im Weserstadion setzten sich die Gäste durch. Europa-League-Teilnehmer Union siegte beim Aufsteiger am Mittwochabend mit 2:1 (1:1) und ist nun Tabellen-Zweiter. Vor 41 500 Zuschauern brachte Amos Pieper Werder vier Tage nach dem 1:7-Debakel beim 1. FC Köln zwar in Führung (14. Minute). Janik Haberer (18.) und Kevin Behrens (46.) drehten die Partie aber für die Berliner, die mit 33 Punkten die beste Halbserie ihrer Erstliga-Geschichte perfekt machten. Für Werder war es dagegen die vierte Niederlage in Serie - und am Samstag kommt mit dem VfL Wolfsburg das Team der Stunde nach Bremen.

Eintracht Frankfurt hat drei Tage vor dem Spitzenspiel in München die Rolle als Bayern-Jäger Nummer eins eingebüßt. Das Team von Trainer Oliver Glasner kam zum Hinrunden-Abschluss im Verfolgerduell beim punktgleichen SC Freiburg zu einem 1:1 (1:0) und liegt weiter fünf Zähler hinter dem Ligaprimus. Freiburg zeigte sich gegenüber der herben 0:6-Pleite beim VfL Wolfsburg stark verbessert. Randal Kolo Muani brachte die Frankfurter, die kurzfristig auf ihren erkrankten Stammtorhüter Kevin Trapp verzichten mussten, in Führung (42.). Doch Nationalspieler Matthias Ginter (47.) glich im mit 34.700 Zuschauern ausverkauften Europa-Park Stadion per Kopf aus.

Borussia Mönchengladbach droht derweil endgültig den Anschluss an die internationalen Plätze zu verlieren. So verlor die Mannschaft von Trainer Daniel Farke nach einer schwachen Leistung beim abstiegsbedrohten FC Augsburg verdient mit 0:1 (0:0), machte mit der zweiten Niederlage den Fehlstart ins neue Jahr perfekt und taumelt weiter in Richtung Tabellenmittelfeld. U21-Europameister Mergim Berisha (82.) sorgte mit seinem Tor für ein Glückserlebnis der Gastgeber. Die Mannschaft von Trainer Enrico Maaßen brach mit einer erneut couragierten Leistung ihre Serie von acht Spielen ohne Sieg und verschaffte sich vor dem Rückrundenstart im Abstiegskampf ein paar Pluspunkte.

Der FC Augsburg besiegte Gladbach 1:0 und kann nun etwas entspannter auf die Tabelle schauen. (Foto: Peter Kneffel/dpa)

Bayer Leverkusen rollt indessen das Feld weiter von hinten auf. Beim Startelf-Comeback von Florian Wirtz nach 318 Tagen feierte der Vorjahres-Dritte unter anderem durch eine Torvorlage des Nationalspielers beim 2:0 (1:0) gegen den VfL Bochum den fünften Sieg in Serie. Dadurch arbeitete sich die Werkself nach katastrophalem Saisonstart schon bis auf Rang acht vor, die Europacup-Ränge sind schneller als gedacht wieder in Sichtweite.

Edmond Tapsoba per Foulelfmeter (8. Minute) und Adam Hlozek auf Hereingabe von Wirtz (52.) erzielten die Treffer für Leverkusen. Für Bochum endete eine Serie von drei Siegen. Vier Erfolge nacheinander hatten die Westfalen zuletzt 1980 gefeiert. Der VfL rutschte zum Hinrunden-Abschluss wieder auf den Relegationsplatz ab.