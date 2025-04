Wie sich die Dinge doch manchmal fügen, am Samstag zum Beispiel im Stadion An der Alten Försterei des 1. FC Union Berlin. Die Köpenicker zelebrierten ihr 100. Bundesliga-Heimspiel – und sie taten es unter besonderen Umständen. Einerseits, weil sie den Klassenverbleib unabhängig vom Ausgang der Partie so gut wie in der Tasche hatten und ein Abrutschen auf Relegationsplatz 16 allenfalls theoretisch möglich war. Andererseits, weil der VfB Stuttgart zu Gast war und damit jene Mannschaft, die in der Erinnerung der Berliner mit dem Bundesliga-Aufstieg von 2019 auf unauflösliche Weise verbunden ist: Im Mai jenes Jahres besiegten sie den VfB in der Relegation. Und auch die Partie vom Samstag wird in Erinnerung bleiben. Wegen einer absurd anmutenden Rekord-Anzahl an Toren. Und weil der lange Zeit abstiegsgefährdete 1. FC Union vier Spieltage vor Schluss den Klassenverbleib perfekt machte.