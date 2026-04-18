Beim 1. FC Union Berlin wird nicht gegendert, aber der Grammatik Genüge getan. Am Samstag etwa, als der Stadionsprecher die Aufstellung verlas, und die Anhänger der Köpenicker jeden Namen mit dem Attribut „Fußballgott“ quittierten. Dann kam die Sprache auf die Trainerin: Marie-Louise Eta, 34, seit vergangenem Sonntag als Nachfolgerin von Steffen Baumgart erste Cheftrainerin einer Mannschaft der Männer-Bundesliga. „Fußballgöttin!“, hieß es da von den Rängen.
1:2 gegen WolfsburgEta startet mit Kopfschütteln
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Große Aufmerksamkeit, keine Punkte: Marie-Louise Etas Amtszeit als Trainerin von Union Berlin beginnt mit einem 1:2 gegen den VfL Wolfsburg. Der schöpft neue Hoffnung im Kampf um den Klassenverbleib.
Von Javier Cáceres, Berlin
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