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1:2 gegen WolfsburgEta startet mit Kopfschütteln

Lesezeit: 3 Min.

25 Abschlüsse reichten nur für ein Tor: Marie-Louise Eta sah bei ihrem Debüt nicht viel, das ihr gefallen konnte.
25 Abschlüsse reichten nur für ein Tor: Marie-Louise Eta sah bei ihrem Debüt nicht viel, das ihr gefallen konnte. Lisi Niesner/Reuters

Große Aufmerksamkeit, keine Punkte:  Marie-Louise Etas Amtszeit als Trainerin von Union Berlin beginnt mit einem 1:2 gegen den VfL Wolfsburg. Der schöpft neue Hoffnung im Kampf um den Klassenverbleib.

Von Javier Cáceres, Berlin

Beim 1. FC Union Berlin wird nicht gegendert, aber der Grammatik Genüge getan. Am Samstag etwa, als der Stadionsprecher die Aufstellung verlas, und die Anhänger der Köpenicker jeden Namen mit dem Attribut „Fußballgott“ quittierten. Dann kam die Sprache auf die Trainerin: Marie-Louise Eta, 34, seit vergangenem Sonntag als Nachfolgerin von Steffen Baumgart erste Cheftrainerin einer Mannschaft der Männer-Bundesliga. „Fußballgöttin!“, hieß es da von den Rängen.

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