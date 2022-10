Von Javier Cáceres, Berlin

Vor ein paar Tagen saß Gary Lineker, ehedem englischer Nationalstürmer, bei einem Glas Bier in Barcelona. Und wurde hellhörig, als der Name seines Stammklubs Leicester City und der des 1. FC Union Berlin in einem Atemzug genannt wurden. Er habe die Bundesliga-Tabelle gesehen, sagte er, und sich gefragt: "Was machen die eigentlich da oben?" Was ja eine Frage war, die sich in der Premier-League-Saison 2015/16 stellte, als Leicester City zur Freude von Lineker überraschend Erster wurde.

"Eigentlich war es ausgeschlossen, dass Leicester Meister wird", erinnerte sich Lineker. Und die Sensation sei damals auch deshalb so groß gewesen, weil die Abwehrspieler eher Durchschnitt waren, unter ihnen Robert Huth. "Aber wir hatten N'Golo Kanté!", rief Lineker, "und der wog das alles auf." Der 1. FC Union, der nun schon seit sieben Spieltagen oben steht, hat auch einen defensiven Mittelfeldspieler, der bis dato ähnlich unscheinbar war, wie es der französische Weltmeister Kanté bis zum Meistertitel mit Leicester war. Sein Name: Rani Khedira, 28.

Kanté und Khedira sind unterschiedliche Typen. Ein paar Gemeinsamkeiten aber haben sie doch. Einen ausgeprägten Hang zur Diskretion, hinter der sich eine kapitale Wichtigkeit für das Team verbirgt. Es ist kein Zufall, dass Khedira mit 1628 Minuten bei Union der Feldspieler mit der höchsten Einsatzzeit nach Robin Knoche ist (1642). Zusammen mit Torwart Frederik Rönnow und Stürmer Sheraldo Becker bilden Knoche und Khedira das Rückgrat des Tabellenführers.

Nun steht Khedira sogar auf der provisorischen WM-Liste von Bundestrainer Hansi Flick

Dass die Helden zumeist andere sind, ficht Khedira nicht an. Auch am Sonntagabend war es so, als Union den 0:1-Rückstand gegen Borussia Mönchengladbach (Torschütze Nico Elvedi/33. Minute) erst in der siebten Minute der Nachspielzeit drehte. Und sich damit die Tabellenführung zurückeroberte, die bei Spielbeginn noch in den Händen des Abonnementmeisters Bayern München gewesen war. Die Treffer erzielten Kevin Behrens (79.) und der Niederländer Danilho Doekhi (89.) jeweils per Kopf. "Es ist ein Stück weit surreal", sagte Khedira über die Reconquista der Tabellenführung: "Aber es ist auch eine sehr, sehr geile Momentaufnahme, die wir einfach genießen."

Khedira kam im Sommer 2021 aus Augsburg nach Köpenick, und es hat exakt keinen einzigen Erdenbürger gegeben, der seinerzeit die Entwicklung vorweggenommen hätte, die Union im Allgemeinen und Khedira im Besonderen genommen haben. Ausdruck dessen ist auch, dass Khedira auf der provisorischen WM-Liste von Bundestrainer Hansi Flick steht, wie Khedira dem TV-Sender Sky bestätigte. "Surreal", lautete auch dazu sein Kommentar. Wobei, einen Spieler vom Schlage Khediras hat Flick bislang nicht im Sortiment. Und auch wenn dazu keine Verpflichtung besteht, ist der Gedanke charmant, dass die deutsche Nationalmannschaft bei der WM auch die sagenhafte Form der Köpenicker abbildet. Und Flick entsprechend Knoche und/oder Khedira beruft.

Zumal letzterer gerade in aller Munde ist. Dieser Tage setzte ein Internet-Portal in die Welt, der FC Barcelona sei an den Diensten Khediras interessiert - übrigens für den Fall, dass es mit dem nachweislich umschwärmten Kanté nicht klappt. "Gerüchte sind Gerüchte", sagte Khedira, als er am Sonntag darauf angesprochen wurde. Dass sein Vertrag bei Union im Sommer ohne Option auf eine Verlängerung ausläuft, macht Khedira in wirtschaftlich unsicheren Zeiten zusätzlich interessant. Sollte ein Interesse Barcelonas tatsächlich existieren, so wäre zumindest für eine Fortführung der innerfamiliären Pikanterie gesorgt. Der ältere Bruder Sami Khedira, der 2014 in Brasilien unter Joachim Löw Weltmeister wurde, ließ die Karriere bei Unions Nachbarn Hertha BSC ausklingen - und spielte von 2010 bis 2015 bei Real Madrid.

Gegen Mönchengladbach war neuerlich zu sehen, dass sich nicht nur Unions Spiel weiterentwickelt hat, sondern auch der Respekt der Gegner vor den Berlinern. Wie schon in der Vorwoche der VfL Bochum stand auch Gladbach betont tief gestaffelt, stellte Khedira fest. "Ich habe mich auch gewundert, weil Gladbach eigentlich eine ziemlich spielstarke Mannschaft ist", räsonierte Khedira - und mutmaßte, dass die Gladbacher den Köpenickern wohl auch deshalb den Ball überlassen wollten, weil das Spiel mit dem Ball "nicht unsere allergrößte Stärke ist". Wobei Trainer Urs Fischer Enthusiasmus aus dem Umstand zog, dass sein Team gegen Gladbach versuchte, spielerische Lösungen zu finden.

Khediras Leistungssprung hat auch mit Trainer Urs Fischer zu tun

Auch in dieser Frage gilt, dass sich Union im Allgemeinen und Khedira im Besonderen verbessert haben gegenüber den Versionen aus den Vorsaisons. Khedira ist defensiv gut wie eh und je, aber während er früher ein Spieler war, der den Ball im Zweifel wegschlug, ist er nun, ruhiger und selbstbewusster am Ball, um Spielfortsetzung bemüht. Er ist auch erkennbar torgefährlicher geworden, gegen Gladbach wäre er fast zu seinem ersten Saisontreffer gekommen, er wurde annulliert, weil Sheraldo Becker einen Schuss Khediras mit dem Unterarm abgefälscht hatte.

Den Leistungssprung führen Eingeweihte auf Unions Trainer Fischer zurück; er nahm sich gerade mit Khedira sehr viel Zeit für Einzelgespräche, wies ihm neue Wege, forderte und förderte. "Er treibt uns jeden Tag an unser Limit und versucht, jedes Detail tagtäglich besser zu machen", sagte Khedira am Sonntag über den Trainer. "Manchmal ist es ... nervig", gestand er schmunzelnd: "Aber du lässt es auch zu, weil du weißt, dass er dich besser machen will, dich besser machen kann und dich am Ende tatsächlich besser macht." Auch das ist ein Grund dafür, dass Khediras erster Ansprechpartner in der Winterpause der 1. FC Union sein wird, wenn es um die Frage gehen wird, wo er in Zukunft spielt.

Denn unbestritten ist, dass er sich in Berlin wohlfühlt, die Atmosphäre in der Alten Försterei genießt, die viel mit dem Sieg gegen Gladbach zu tun hatte. Der Erfolg fußte auf einer "brutalen Willensleistung", erklärte Khedira nach einem Spiel, das ein einziges Crescendo war: "Es wurde von Minute zu Minute packender und lauter von den Rängen, und griffiger und dominanter von uns", sagte Khedira. Doch das heißt nicht, dass in Köpenick der Traum proklamiert wird, es den Foxes aus Leicester nachzutun. "Wir fangen nicht an, 'rumzuspinnen", sagte Trainer Urs Fischer: "Unser Ziel bleibt, egal ob wir nun 26 Punkte haben oder nicht, die 40-Punkte-Marke."