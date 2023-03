Am höchsten, aber nicht am erfolgreichsten: Frankfurts Kolo Muani (Mitte) ließ in Berlin zahlreiche Chancen ungenutzt. Das rächte sich.

Von Javier Cáceres, Berlin

Der 1. FC Union Berlin bleibt der freie Vers in der Spitzengruppe der Fußball-Bundesliga - der Verein, der sich nicht auf Champions League reimen will, sich aber den Traum bewahrt, dass sich das am Ende doch irgendwie metrisch regeln lässt. Nach einem 2:0 (0:0)-Sieg am Sonntag gegen den amtierenden Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt beschloss Union den 25. Spieltag jedenfalls auf einem Platz, der die Teilnahme an der nächsten Königsklasse verheißt. Das nach dem gesicherten Saisonziel Klassenerhalt ausgerufene Ziel "Europa" rückt immer näher. Neun Spieltage vor Schluss hat Union einen satten Vorsprung auf Platz sieben - und nun auch acht Punkte Abstand zur Eintracht (6.). Union ist zudem saisonübergreifend seit 17 Liga-Heimspielen ungeschlagen.

Unter der Woche hatten sowohl Union wie auch Frankfurt internationale Enttäuschungen hinnehmen müssen. Die Köpenicker waren gegen ihren Namensvetter Union Saint-Gilloise in der Europa League ausgeschieden (0:3 nach 3:3 im Hinspiel); die Eintracht verlor bei der SSC Neapel das Rückspiel des Champions-League-Achtelfinales (0:3). Für die Frankfurter kam nicht nur das PR-Debakel wegen der Fan-Ausschreitungen am Fuße des Vesuvs hinzu. Sondern auch Berichte über Verwerfungen in der Führungslandschaft, unter anderem zwischen Manager Markus Krösche und Trainer Oliver Glasner.

Die Implizierten wiesen die Gerüchte um gärende Konflikte zurück. "Der Klub hat mir ein Angebot zur (vorzeitigen) Vertragsverlängerung gemacht. Das würde er nicht machen, wenn es zwischen Markus und mir nicht passen würde. Wenn ich verlängere, dann ist Markus ein Grund dafür, weil wir die gleiche Version mit der Eintracht haben", betonte Glasner.

Die Pulsfrequenz war bei den Berlinern offenkundig zu hoch

In Berlin sah der SGE-Coach zu Beginn eine Union-Mannschaft, die erheblich präsenter und agiler wirkte als beim enttäuschenden Europa-League-Auftritt in Belgien. Die Unioner zeigten ihre Füßlein auch im Angriffsdrittel, etwa durch Sheraldo Becker oder Janik Haberer. Doch die Eintracht stand den Berlinern in Ambition in nichts nach und war ihnen in Vorstellungskraft überlegen. Djibril Sow, Daichi Kamada und Mario Götze versteckten den Ball im Mittelfeld und sorgten auf diese Weise nicht nur für Dominanz, sondern auch dafür, dass die Gäste mit großer Zwangsläufigkeit zu formidablen Chancen kamen - durch Randal Kolo Muani, der nach einer Freistoßflanke den Ball aus fünf Metern knapp am Tor vorbeisetzte (16.); durch Kamada, der zwei Mal in Unions Torwart Rönnow seinen Meister fand (34./44.); neuerlich durch Muani (39.) - und durch den Finalhelden von Sevilla, Rafa Borré (43.).

Je länger die erste Halbzeit dauerte, desto mehr wirkte es, als habe Union größere Schwierigkeiten mit den Laufwegen als die Stadionbesucher, die wegen Umbauarbeiten der Berliner Verkehrsgesellschaft bei der Anreise eine Schienenersatzverkehrs-Rallye absolvieren mussten, ehe sie die Alte Försterei erreichten. Dennoch: Zur Halbzeit stand es weiterhin 0:0.

Nach der Pause schien sich der Plot weitgehend fortzusetzen. Union vermochte es nicht, die von den Verantwortlichen zuletzt offen gerügten Fehler im Aufbauspiel zu verhindern. Die Pulsfrequenz war wegen des intensiven Pressings der Frankfurter bei den Berlinern offenkundig zu hoch, als dass klare Pässe gespielt werden konnten. Aber: Es gibt noch immer noch Eckstöße. Und die sind Union bekanntlich hold.

Nach einer Hereingabe von Linksverteidger Niko Gießelmann flog der Ball über die Scheitel von Unionern und Frankfurtern in den Fünfmeterraum - vor die Füße von Rani Khedira, der aus vier Metern zur 1:0-Führung ins Netz schoss (53.).

Der Treffer entlarvte die Frankfurter überraschenderweise als fragil. Es gab dann noch eine Chance von Kolo Muani. Doch anschließend war Union als robust und konsequent verteidigendes Team voll in seinem Element. Ein Tor von Sheraldo Becker wurde wegen Abseits zurückgepfiffen, dann schlug der eingewechselte Kevin Behrens zu. Nach einem langen Abschlag von Torwart Rönnow setzte er sich gegen zwei Frankfurter durch - und schoss den Ball aus spitzem Winkel durch die Beine von Torwart Kevin Trapp zum 2:0 ins Tor (75.).

Die Eintracht rang noch um den Anschlusstreffer, am Ende zog Trainer Glasner bei Dazn ein bitteres Fazit: "Sie haben unsere Fehler bestraft und wieder einmal gezeigt, wie man ohne herausgespielte Torchance gewinnt." Der Österreicher war umfänglich sauer: "Wir müssen ehrlich sein", fuhr Glasner fort, "es hilft nicht, immer zu palavern und zu palavern. Fakt ist, dass wir immer auf die gleiche Art und Weise Spiele verlieren. Du kannst auch mal 0:0 spielen, aber wir können es nicht. Das erste Tor ist ein geschenkter Eckball. Das zweite, tut mir leid, das hat gar nichts mit Fußball zu tun. (...) am Ende verkacken wir es hinten." Auch in der Pressekonferenz hatte sich die Laune des Trainers nicht gebessert: "Ich bin vorsichtig, denn alles, was ich heute sage, kann und wird gegen mich verwendet werden", sagt er dort, "deshalb ist es heute besser, den Mund zu halten." Fragen beantwortet Glasner in der Folge ungewohnt einsilbig.

Die Unioner dagegen hatten, das räumte Trainer Fischer unumwunden ein, "das nötige Spielglück". Sie scheinen schlichtweg zu viel Gefallen an Europa-Reisen gefunden zu haben, als dass sie sich die Aussicht auf Ausflüge nehmen lassen wollten.