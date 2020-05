Die Fans fehlen in den Bundesliga-Stadien am Wochenende.

Die Liebe zu ihrem Verein ist bei Monika Sänger nicht zu übersehen. Ihr Arbeitsplatz im Home-Office ist mit Fan-Devotionalien dekoriert, von denen sie versichert, sie nicht extra für das Videotelefonat arrangiert zu haben. Hinter ihr hängt unter anderem ein Wimpel aus der Europa League an der Wand. Als der 1. FC Köln 2017 erstmals seit 25 Jahren wieder im Europapokal spielte, war sie in London, Borissow und Belgrad dabei. Das FC-Wappen trägt sie als Tattoo auf der Schulter.

Sänger, 44, sagt über sich, dass sie eine "Allesfahrerin" ist, ein unter Fans mit Anerkennung verwendeter Titel. Er bezeichnet Anhänger, die jedes Spiel ihres Vereins im Stadion anschauen, überall. Dass sie eines verpasse, sei die "absolute Ausnahme". Es kam zwar zuletzt vor nicht langer Zeit mal vor: als Köln im Februar 3:0 gegen Schalke 04 gewann. Aber da hatte sie die Entschuldigung, fast zeitgleich eine Begegnung der zweiten englischen Liga zwischen Sheffield Wednesday und Derby County im Hillsborough-Stadion zu besuchen, das auf ihrer Liste noch fehlte. Sänger ist nämlich auch Groundhopperin - also ein Fan, der Besuche in verschiedenen Stadien sammelt wie andere seltene Münzen. Wenn sie zu einem Auswärtsspiel fährt, nimmt sie schon mal einen Umweg. Als sie vergangene Saison den FC beim Hamburger SV sah, schaute sie sich tags zuvor das Stadtderby in Kopenhagen an.

Detailansicht öffnen Monika Sänger, 44, geht seit 30 Jahren ins Stadion. Ihr erstes FC-Heimspiel war ein 1:0 gegen den FC St. Pauli. Torschütze: Falko Götz. (Foto: Privat/OH)

Im Leben von Monika Sänger spielt der Fußball eine sehr große Rolle. Und deshalb könnte man nun natürlich auf die Idee kommen, dass sie sich freut, wenn nach mehr als zwei Monaten Pause an diesem Wochenende wieder Fußball im Fernsehen läuft, weil die Bundesliga als erste Liga Europas nach Ausbruch der Corona-Pandemie mit Geisterspielen wiederbeginnt. Die ersten beiden Spieltage gibt es im Free-TV, Sänger hat sogar ein Sky-Abo - noch, wie sie sagt. Sie habe es vor vielen Jahren abgeschlossen, als der Sender noch Premiere hieß und mit dem passablen Argument warb, auch Filme ohne Werbung zu zeigen.

Der Fußball-Hunger ist wohl nicht mehrheitsfähig

Doch am Sonntag um 15.30 Uhr, wenn ihr FC den FSV Mainz 05 empfängt, wird Sänger nicht im Wohnzimmer zuschauen, wie sie es sonst manchmal macht, wenn sie krank ist und nicht ins Stadion gehen kann. Sie wird mit einer Freundin ins Ahrtal fahren, um Etappe fünf des Ahrsteigs zu wandern, 17,2 Kilometer von Kreuzberg bis Walporzheim. "Das ist landschaftlich schön, das ist anspruchsvoll, da bin ich gut abgelenkt", sagt sie. Und es ist eine Form des Protests: "Ich möchte nicht das unterstützen, was ich kritisiere", sagt sie. "Irgendwie muss man ja mal darauf aufmerksam machen, dass das so nicht geht."

Wenn zuletzt von Fußballfans die Rede war, dann ging es oft wahlweise um solche, denen mit Geisterspielen wohl ein großer Gefallen getan werde - oder um die, von denen bei Geisterspielen Gefahr ausgehen könnte. Polizei-Gewerkschaftler Jörg Radek hat diese Woche im Kicker quasi beide Auffassungen noch einmal zusammengefasst, als er sagte, die gelockerten Corona-Beschränkungen könnten "unter ausgehungerten Fußballfans zu einer unbedarften Leichtigkeit führen".

Radek meinte, dass sich Fans vor leeren Stadien treffen könnten, was nicht nur virologisch bedenklich wäre, sondern auch zum Spielabbruch führen würde. Allerdings schickte er gleich die Einschränkung hinterher, "dass sowohl Fanvereinigungen wie auch die DFL bereits verdeutlicht haben, wie wertvoll es ist, dem Stadion fernzubleiben". DFL-Geschäftsführer Christian Seifert hatte gesagt, es gebe keine Rückschlüsse auf Fanansammlungen. Und auch der Fußballhunger ist eher nicht mehrheitsfähig: Im jüngsten ZDF-Politbarometer fanden es nur 32 Prozent der Befragten gut, dass nun weitergespielt wird.