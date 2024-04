Was ist die Bundesliga wert?

Neue interessante Spieler, attraktiver Fußball: Der VfB Stuttgart (links Pascal Stenzel im Zweikampf mit Robin Gosens von Union Berlin) spielt eine erfolgreiche Saison - und steigert so auch den Wert der Bundesliga.

Kommentar von Martin Schneider

Gerade wird wieder der Wert des deutschen Fußballs bestimmt, und zwar wortwörtlich. Mitte April werden die nationalen Medienrechte für die beiden Bundesligen für vier Jahre versteigert, dann entscheidet sich zu einem erheblichen Teil, wie viel Geld bis 2029 für die Klubs da sein wird. Bleibt es bei einer Milliarde Euro pro Saison? Wird es weniger und wenn ja, wie viel weniger? Die Branche ist bescheiden geworden, jedenfalls wenn man Bescheidenheit so definieren will, dass Stagnation Erfolg bedeutet. Auf Wachstum wagt eigentlich keiner zu hoffen, in Frankreich und Italien zeigt die Kurve schon nach unten.