Kommentar von Thomas Hürner

Wir leben in der Zeit der Eilmeldungen und Super-Eilmeldungen, doch diesmal wurde keine Mitteilung in roter Signalfarbe verschickt. Kein Wunder: Die Meldung beinhaltet viele langweilige Zahlen und wenig Neuigkeitswert. "Der Bundesliga droht schon wieder Rückgang bei den TV-Einnahmen", heißt es in einem Bericht der Deutschen-Presse-Agentur, in dem der neue DFL-Geschäftsführer Steffen Merkel wie folgt zitiert wird: "Wir finden für die Ausschreibung nicht das allereinfachste Marktumfeld vor, das will ich gar nicht verhehlen." 2020, mitten in der Corona-Pandemie, war dieses Marktumfeld so ungünstig, dass erstmals ein Rückgang der TV-Einnahmen verzeichnet wurde (von 1,16 Milliarden auf 1,1 Milliarden Euro pro Saison). Was damals als krisenbedingtes Einzelphänomen abgetan worden war, hat sich zum Trend verstetigt.