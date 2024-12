Interview von Thomas Hürner, Hamburg

Wenn jeder an sich denkt, ist an alle gedacht: Verantwortliche im Profifußball dürften nur wenige Weisheiten so beherzigen wie diese. Und der Satz erscheint aktueller denn je, seit es wieder eine fette Beute zu verteilen gilt: 4,484 Milliarden Euro bis 2029 – das ist die Summe, die der jüngst vollzogene Verkauf der Bundesliga-Medienrechte eingebracht hat.