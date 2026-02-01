Fünf Bundesliga-Spiele im neuen Jahr, fünf Siege – es könnte nicht besser laufen für die TSG Hoffenheim. Nach dem 3:1 gegen Union Berlin bleibt das Überraschungsteam der Saison stabiler Tabellendritter, und ob sogar noch mehr drin ist, wird sich am kommenden Sonntag zeigen: Die Vorfreude aufs bevorstehende Spitzenspiel beim FC Bayern sei „extrem“, sagte der einmal mehr bestens gelaunte TSG-Torjäger Andreij Kramaric, der mit zwei Treffern kurz vor der Pause den Erfolg gegen Union eingeleitet hatte: „Da können wir uns beweisen gegen die vielleicht beste Mannschaft der Welt, frei und ohne Angst“, sagte Kramaric zur Herausforderung in München: „Mit einer Topleistung ist alles möglich.“
Gegen Union tat sich Hoffenheim vor lediglich 19341 Zuschauern zunächst schwer – bis Kramaric mit einem lässig gechipptem Foulelfmeter (42. Minute/im Bild) und einem lehrbuchreifen Kopfball (45.) traf. Ein Eigentor von Berlins Diogo Leite direkt nach der Halbzeit machte bereits alles klar. Mit dem siebten Heimsieg in Serie stellte die TSG den Vereinsrekord von 2017, damals unter Trainer Julian Nagelsmann, ein. „Die Mannschaft präsentiert sich als brutale Einheit“, lobte Sportchef Andreas Schicker, den dritten Platz „hätte uns keiner zugetraut zu Saisonbeginn, wir selber uns wahrscheinlich auch nicht“. Neben dem Topspiel in München bliebt die noch ausstehende Vertragsverlängerung von Kramaric ein großes Thema. Der 34 Jahre alte Routinier spielt schon seit 2016 im Kraichgau.