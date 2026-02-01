Fünf Bundesliga-Spiele im neuen Jahr, fünf Siege – es könnte nicht besser laufen für die TSG Hoffenheim. Nach dem 3:1 gegen Union Berlin bleibt das Überraschungsteam der Saison stabiler Tabellendritter, und ob sogar noch mehr drin ist, wird sich am kommenden Sonntag zeigen: Die Vorfreude aufs bevorstehende Spitzenspiel beim FC Bayern sei „extrem“, sagte der einmal mehr bestens gelaunte TSG-Torjäger Andreij Kramaric, der mit zwei Treffern kurz vor der Pause den Erfolg gegen Union eingeleitet hatte: „Da können wir uns beweisen gegen die vielleicht beste Mannschaft der Welt, frei und ohne Angst“, sagte Kramaric zur Herausforderung in München: „Mit einer Topleistung ist alles möglich.“