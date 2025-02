Bei der TSG Hoffenheim nehmen die Nervosität und die Abstiegssorgen nach dem 0:4 gegen den 1. FC Union Berlin immens zu. „So wie wir heute aufgetreten sind, werden wir kein Spiel gewinnen und auch absteigen“, sagte Angreifer Marius Bülter nach dem negativen Höhepunkt einer für die Kraichgauer ohnehin schon verkorksten Bundesliga-Saison. „Peinlich“, sei die Vorstellung vor 20 023 Zuschauern am Ende gewesen. Ähnlich kommentierte das sein Mitspieler Dennis Geiger am Sky-Mikrofon - und übte auch Kritik an der Transferpolitik des Klubs. „Mit so einer Leistung wird’s echt schwer“, sagte der 26-Jährige und wurde grundsätzlich: „Wir geben 90 Millionen aus – wievielter sind wir? Viertletzter. Das kann natürlich nicht der Anspruch sein.“ Dass die Hoffenheimer in dieser Spielzeit bereits 34 Spieler eingesetzt haben, „spricht für sich“, sagte Geiger und erinnerte daran, „was im Sommer passiert ist“. Nachdem sich die TSG vom langjährigen Sportchef Alexander Rosen getrennt hatte, holte der Verein unter Interimsmanager Frank Kramer Spieler für 70 Millionen Euro. Die weiteren 20 Millionen gingen dann unter dem neuen Sportvorstand Andreas Schicker drauf, der wie Trainer Christian Ilzer von Sturm Graz kam.