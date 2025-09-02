Die Öffnungszeiten des sogenannten Fifa Transfer Matching System werden im Stile der Mittagspause bei deutschen Behörden sekundengenau eingehalten. Wer am 1. September nach 20:00 Uhr noch eine Mitteilung zu machen hatte, bei der offiziellen Registrierungsstelle für Fußballtransfers, der konnte sich gerne im Januar wieder melden – bis dahin keine Transfers möglich, wir bitten um ihr Verständnis. Es war also sehr wichtig, dass die Daten aus Leipzig um 19:59:53 im System hochgeladen wurden, die die Fifa über den Transfer des Stürmers Conrad Harder informierten. So berichtete es zumindest die Bild-Zeitung, die auch wusste, dass erst um 19:51 am Montagabend der unterschriebene Vertrag aus Lissabon eingegangen war, in einer Last-Second-Aktion. Von dort kommt Harder, 20, den sie einen jungen Wikinger nennen, obwohl er aus Dänemark und nicht aus Norwegen stammt – und der kurz vor knapp noch eine Lücke schließen sollte im Leipziger Angriff: Nach Benjamin Sesko und Xavi Simons hatte am Montag auch noch Loic Openda Sachsen verlassen, in Richtung des Piemont, wo er bei Juventus Turin auflaufen wird. Opendas Wechsel stand allerdings – ganz langweilig – schon Stunden vorher fest. Felix Haselsteiner

Doch kein Oh!

Oh Hyeon-Gyu (links). (Foto: Tomas Sisk/Photo News/Imago)

Zwei Offensivspieler hat der VfB Stuttgart nach dem Wechsel von Nick Woltemade nach Newcastle noch geholt, doch als Problem könnte sich noch herausstellen, dass sie den dritten nicht bekommen haben. Badredine Bouanani, 20 Jahre alt, und Bilal El Khannouss, 21, sind da, sie wurden für kolportierte 15 Millionen Euro aus Nizza gekauft (Bouanani) und aus Leicester geliehen (El Khannouss, angeblich mit Kaufpflicht). Sie gelten als talentiert (Bouanani) und sehr talentiert (El Khannouss), sie spielen auf dem Flügel und im offensiven Mittelfeld. Womit man beim Problem wäre: Woltemade war diese Saison ausdrücklich auch fürs Toreschießen vorgesehen, und dafür sollte noch der Südkoreaner Oh Hyeon-gyu kommen, Stürmer beim vom Thorsten Fink trainierten KRC Genk. Doch der Wechsel scheiterte offenbar an medizinischen und finanziellen Schwierigkeiten. Nun hat Trainer Sebastian Hoeneß nach der Verletzung von Deniz Undav vorerst nur noch Ermedin Demirovic als hauptberuflichen Torjäger. Aber der hat zumindest jetzt noch ein paar feinfüßige Vorarbeiter mehr. Martin Schneider

In die Zweitklassigkeit

Leonardo Scienza. (Foto: Hafner/Nordphoto/Imago)

„Nur Gott weiß, wie mein Weg aussieht“, das hatte der sehr gläubige Christ Leonardo Scienza in den vergangenen Wochen immer wieder gesagt, wenn es um einen möglichen Wechsel aus Heidenheim in die weite Fußballwelt ging. Die stand dem 26-Jährigen anscheinend weit offen, spätestens seit seiner Galavorstellung in den Relegationsduellen gegen Elversberg Ende der vergangenen Saison. Der FC Southampton aus der Championship verpflichtete Scienza nun kurz vor Ende der Transferperiode, was kleiner klingt, als es ist. Englands zweite Liga war auch schon für andere ambitionierte Bundesligaprofis wie Marvin Ducksch (Birmingham) interessanter als ein Abstiegskampf-Abenteuer, und überhaupt: Womöglich können manche in Heidenheim den Weggang auch verschmerzen. Einerseits wegen der fürstlichen Entschädigung in der Nähe von zehn Millionen Euro. Andererseits, weil in Heidenheim nicht nur Gott, sondern auch Frank Schmidt weiß, wie der Weg aussieht – und der Trainer nicht immer der größte Fan des lockeren, kreativen Scienza war, sondern lieber mit einer Kampf-und-Lauf-Einheit in ein Abenteuer startet, das nicht da enden soll, wo Scienza nun spielt: in der Zweitklassigkeit. Felix Haselsteiner

Teurer Ersatzmann

Merlin Röhl. (Foto: Arne Amberg/Imago)

Im Chaos des Transferschlusstages ist dem SC Freiburg vielleicht sogar der spektakulärste Deal gelungen: Er hat einen Ersatzspieler für 25 Millionen Euro verkauft. Das ist zugegebenermaßen etwas zugespitzt, aber nicht falsch. Merlin Röhl, zuletzt im März von Trainer Julian Schuster in die Startelf beordert, wird an den FC Everton verliehen. Sollte der Liverpooler Klub in der Premier League bleiben, greift laut Klubmitteilung eine Kaufpflicht, die Medienberichten zufolge zwischen 20 und 25 Millionen Euro betragen soll. Damit wäre Röhl mit Kevin Schade (2023 für 25 Millionen Euro zu Brentford) der Rekordverkauf des Sportclubs. Röhls Statistik von drei Toren und sechs Vorlagen in 60 Spielen als eher offensiver Mittelfeldspieler erklärt nicht, warum Everton gegebenenfalls bereit ist, so viel Geld für ihn hinzulegen, wohl aber sein Profil: Röhl ist jung (23 Jahre), athletisch (1,92 Meter) und war, bis er zu alt wurde, regelmäßig Juniorennationalspieler. Das ergibt einen „normalen“ Marktwert von zehn Millionen Euro. Und zehn Millionen sind in der Premier League nun mal 20. Martin Schneider

Schweren Herzens

Piero Hincapié. (Foto: Norbert Schmidt/Imago)

Dies sei „ein Transfer ganz im Sinne Bayer Leverkusens“, äußerte vor vier Jahren ein gewisser Rudi Völler und prophezeite dem neuen Spieler, „eines Tages das Top-Level zu erreichen“. Mittlerweile ist Piero Hincapié 23 Jahre alt, und die Worte des früheren Geschäftsführers Völler haben sich zum Leidwesen der Bayer-04-Fans erfüllt. Längst zum Spitzenprofi gereift, hat Hincapié im Laufe des verrücktesten Transfersommers der Klubgeschichte beschlossen, die Liga zu wechseln; in den letzten Stunden der Transferbörse wurden die Formalitäten für den Vertrag mit dem FC Arsenal erledigt. Bis zu den Verhandlungen mit Arsenal vor ein paar Tagen hatte man bei Bayer gehofft, dass zumindest Hincapié noch etwas bleiben würde, doch die Fliehkräfte waren zu groß. Der Verteidiger, allseits beliebt für seine Einsatzmoral, ergriff die Gelegenheit zum Ausstieg nach London. „Schweren Herzens“ verabschiedete ihn ein aufrichtig bedrückter Sportchef Simon Rolfes und variierte Völlers Worte: Hincapié sei „ein Paradebeispiel“ für das Bayer-Konzept, junge Spieler gewinnbringend zu entwickeln. Als er kam, kostete er (plus anhängende Extras) sechs Millionen Euro, nun erlöst er fast das Zehnfache. Philipp Selldorf

Saudi-Arabien ruft

Julian Weigl. (Foto: Marius Becker/dpa)

Vom Niederrhein an den Persischen Golf: Der Oberbayer Julian Weigl, 29, verlässt nach drei Jahren Borussia Mönchengladbach und spielt vorerst bis 2027 beim saudi-arabischen Erstligisten Al-Qadsiah FC in der Hafenstadt Al-Khobar. Gladbach erhält dem Vernehmen nach acht Millionen Euro Ablöse, Weigl verdient nach Medienspekulationen sieben Millionen Euro netto pro Saison. Bei dem Klub dürfte Weigl auf jener Position im zentralen Mittelfeld zum Einsatz kommen, auf der zuvor der soeben zu Bayer Leverkusen gewechselte Argentinier Ezequiel Fernandez gespielt hat. Torwart bei Al-Qadsiah ist der vormalige Wolfsburger Koen Casteels, Abwehrchef die vormalige Real-Legende Nacho. Die frühere DFB-Kapitänin Dzsenifer Marozsan spielt für das Frauenteam von Al-Qadsiah. Weigl hat 116 Mal für Borussia Dortmund und 87 Mal für Gladbach in der Bundesliga gespielt. Als Weigl-Ersatz leiht Gladbach vom italienischen Erstligisten Como 1907 für eine Saison den in der vorvergangenen Saison noch für Fortuna Düsseldorf spielenden Mittelfeldmann Yannik Engelhardt, 24, aus. Ulrich Hartmann