Bleibt wohl doch in Frankfurt: Randal Kolo Muani.

Der Wechsel von Eintracht Frankfurts Stürmer Randal Kolo Muani zu Paris Saint-Germain ist geplatzt. Nach Informationen mehrerer Medien hat sich der Fußball-Bundesligist am Freitag mit dem französischen Rekordmeister nicht auf einen Transfer einigen können. Kolo Muani, der den Wechsel in seine Heimat zuletzt mit einem Trainingsstreik erzwingen wollte, wird somit weiter für die Hessen spielen.

Der Vertrag des 24-Jährigen bei der Eintracht, der keine Ausstiegsklausel beinhaltet, läuft noch bis zum Sommer 2027. Der Deal scheiterte letztlich nicht an der von den Frankfurtern geforderten Ablösesumme in Höhe von 100 Millionen Euro - auch wenn PSG zuletzt nur rund 90 Millionen Euro geboten hatte. Grund war vielmehr, dass eine Verpflichtung des als Ersatz für Kolo Muani eingeplanten Hugo Ekitiké nicht zustande kam.

Mo Salah bleibt in Liverpool

Der FC Liverpool hat übereinstimmenden Medienberichten zufolge ein lukratives Angebot aus Saudi-Arabien für seinen Topstürmer Mohamed Salah abgelehnt. Wie unter anderem die Sender BBC und Sky Sports am Freitag berichteten, soll der saudische Fußballmeister Al-Ittihad den Reds kurz vor Transferschluss umgerechnet rund 175 Millionen Euro (150 Millionen Pfund) geboten haben.

Die Reds erteilten dem Verein, bei dem Ex-Liverpool-Profi Fabinho und der frühere Real-Madrid-Star Karim Benzema spielen, laut den Berichten eine endgültige Absage. Der Stürmer stehe nicht zum Verkauf, hieß es.

Davy Klaassen geht zu Inter Mailand

Der frühere Werder-Bremen-Profi Davy Klaassen steht kurz vor einem Wechsel von Ajax Amsterdam zu Inter Mailand. Der 30 Jahre alte Nationalspieler der Niederlande absolvierte am Freitagvormittag seinen Medizincheck in Italien. Am Vorabend war der Mittelfeldspieler noch im Playoff-Rückspiel zur Europa League für Ajax gegen den bulgarischen Meister Ludogorez Rasgrad (0:1) im Einsatz. Der 41-malige Nationalspieler der Niederlande spielte von 2018 bis 2020 für Werder, ehe er nach Amsterdam zurückkehrte.