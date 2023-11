Trainer im deutschen Fußball:Traumehen in Trümmern

Von Philipp Selldorf, Köln

Die Nachricht von der am Donnerstagabend vollzogenen Trennung zwischen dem FSV Mainz 05 und Bo Svensson, einer alles andere als handelsüblichen Scheidung zwischen Klub und Trainer, hat anhand ihrer Rührseligkeit sicherlich nicht nur die Anhängerschaft in Rheinhessen berührt. Auch in Köln und Berlin, womöglich auch in Heidenheim und Bochum und vielleicht sogar in Freiburg dürfte Betroffenheit geweckt worden sein. Allerdings nicht nur aus Mitgefühl für den lieben Kollegen Svensson, sondern auch in eigener Sache.