23. Dezember 2018, 18:46 Uhr Bundesliga Der Job des Trainers ist so sicher wie nie

Die Entlassung von Heiko Herrlich in Leverkusen mag überraschen, aber der Blick in die Liga zeigt auch: Selten haben Vereine ihre Coaches stärker vor Gefahren und Unwägbarkeiten geschützt wie jetzt.

Kommentar von Benedikt Warmbrunn

Kurz vor dem Ende seiner Zeit in Leverkusen hat Heiko Herrlich der Bundesliga noch ein paar hübsche Sätze hinterlassen, die viel über sein Innenleben, aber erstaunlich wenig über die gegenwärtige Lage der Trainer in der Bundesliga verraten haben: "Ein Neandertaler", sagte Herrlich, zu diesem Zeitpunkt seit menschheitsgeschichtlich vergleichsweise bescheidenen eineinhalb Jahren in Leverkusen angestellt, ein Neandertaler also "geht morgens raus aus der Höhle zum Jagen und blendet alle Gefahren und Unwägbarkeiten aus. Sonst könnte er nicht rausgehen. Ähnlich ist es für einen Trainer". Wie gesagt: hübsche Sätze. Aber sind es auch wahre Sätze?

Am Sonntag haben die Obersten der Leverkusener Höhle ihren Trainer dauerhaft davon geschickt: Überraschend kam diese Trennung nach langer Unruhe nicht, so gesehen hatte Herrlich Recht. Aber dann auch wieder nicht. Denn nach der Hinrunde der 56. Spielzeit in der Fußballbundesliga lässt sich festhalten: Selten zuvor haben die Vereine ihre Trainer stärker vor allen Gefahren und Unwägbarkeiten geschützt. Der Job des Bundesliga-trainers ist so sicher wie noch nie.

Herrlich ist erst der zweite Coach, der diese Saison entlassen wurde, nach Tayfun Korkut beim VfB Stuttgart. Und Herrlich steht selbst in seinem Abschied für den Trend mit den Trainern. Auf beinahe rührende Weise achten die Klubbosse in dieser Saison nicht auf die Ergebnisse, wenn sie über die Zukunft ihrer Trainer nachdenken. Michael Köllner? Verliert mit dem 1. FC Nürnberg mal 0:6, mal 2:5, mal 0:7, er führte seine Mannschaft nach einem ordentlichen Start auf den letzten Tabellenplatz. Aber Köllner bleibt, ohne nennenswerte Diskussion. André Breitenreiter? Gewinnt mit Hannover lediglich zwei Spiele. Aber er bleibt, trotz nennenswerter Diskussion. Heiko Herrlich dagegen? Gewinnt vier seiner letzten sechs Spiele in Leverkusen. Und muss gehen.

Über den Schutz eines Trainers durch seinen Klub hat zumindest in dieser Hinrunde vor allem entschieden, wie sehr die Bosse noch an eine gemeinsame Idee glauben. In Nürnberg sehen sie, dass Köllner mit jungen, unbekannten Spielern mutig (wenn auch manchmal naiv) gegen den Abstieg anspielt. In Hannover sehen sie, dass sie sonst niemanden sehen, der es besser machen könnte als Breitenreiter. Und in Leverkusen haben sie gesehen, dass ihre Spielanlage zu unbeständig, zu anfällig war, um das Team auf die internationalen Plätze zu führen.

Auch Korkut musste in Stuttgart nicht allein wegen der Ergebnisse gehen, sondern vielmehr, weil er das offensiv ausgerichtete und verstärkte Team defensiv-destruktiv spielen ließ. Seinem Nachfolger Markus Weinzierl gelingt dies bisher allerdings auch nur bedingt besser.

Wie weit diese neue Treue geht, zeigt sich am besten an den beiden erfolgreichsten Mannschaften der vergangenen Saison, am FC Bayern und an Schalke 04. In München war Niko Kovac Ende November nach einem Unentschieden gegen Düsseldorf (unter dem unkündbaren Friedhelm Funkel) gefühlt schon aus der Bayern-Höhle verbannt, bevor er sich selbst neu erdachte; anschließend gewann das Team fünf Spiele in Serie, vier davon ohne Gegentor. In Gelsenkirchen profitiert Domenico Tedesco noch immer von seinem ersten Jahr, er bekommt die Zeit, die Mannschaft und auch sich selbst zu entwickeln, trotz eines Tabellenplatzes nahe den Abstiegsrängen. Manager Christian Heidel hat Tedesco über Weihnachten "drei, vier Tage Handyverbot" ausgesprochen, Heidel will allerdings auch selbst seine "Birne durchlüften".

Noch so ein hübscher Satz. Und einer, der zeigt, warum die Treue eine trügerische sein kann. Treue zum Trainer kann auch bedeuten, dass dieser geschützt wird, weil der Verein selbst keine Idee hat, die es zu bewahren gilt.