Lucien Favre beendet seine Trainerkarriere. „Ich habe mich schon vor längerer Zeit entschieden“, sagte der ehemalige Coach von Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach im Interview mit dem Blick. „Ich war immer busy. Jetzt bin ich 68, es ist schnell gegangen. Ich habe mein Alter schon fast vergessen, weil ich immer zu tun hatte, immer eingespannt war. Es ist gut für mich, so wie es ist“, sagte der Schweizer weiter.

Favre war zuletzt vor knapp drei Jahren beim französischen Erstligisten OGC Nizza tätig. Danach zog er sich aus der Öffentlichkeit zurück und es wurde still um ihn. In Deutschland trainierte er auch Hertha BSC, bevor er in Mönchengladbach Kultstatus erlangte. Favre rettete die Borussia vor dem Abstieg und führte sie in die Champions League. Dies weckte auch das Interesse des FC Bayern. 2012 habe ihn „eine Delegation von Bayern München in Düsseldorf besucht“, sagte Favre, der den BVB zu zwei Vize-Meisterschaften führte. In der Schweiz gewann Favre als Trainer zwei Meisterschaften mit dem FC Zürich.

Als Spieler wurde Favre mit Servette Genf Meister. Nach einem schweren Foul von Pierre-Albert Chapuisat musste er seine Karriere aber 1985 beenden. Favre erlitt dabei mehrere Knochenbrüche und Bänderrisse.