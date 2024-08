Trainertrend in der Bundesliga

Von Christof Kneer

Pep Guardiola hatte da mal eine Frage. Irgendwann im Frühjahr dieses Jahres schrieb er einem Vertrauten in Deutschland eine Nachricht, die im Wesentlichen aus einer Erkundigung bestand: Ob dieser offenkundig großartige Trainer des VfB Stuttgart „the son of Uli“ sei? Nein, wusste der Vertraute zu berichten, Sebastian Hoeneß sei der Neffe von Uli Hoeneß, nicht the son. Interessant fand das Pep Guardiola und hatte zumindest zu dieser Thematik keine weiteren Fragen.