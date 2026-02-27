Der in jeder Hinsicht große Edwin van der Sar beschloss, als Torwart zu sprechen. Zwar war er beim Premier-League-Spiel zwischen dem FC Everton und Manchester United als Experte gebucht und somit im weitesten Sinne journalistisch tätig, aber wer in diesem Fall Neutralität einforderte, hatte nichts verstanden. Torhüter können über Torhüter nur als Torhüter urteilen, niemals als Journalisten, und das aus einem einleuchtenden Grund: Journalisten haben keine Ahnung vom Torwartspiel.