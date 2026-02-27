Zum Hauptinhalt springen

Torhüter im modernen FußballNeuer Trend: Torwart-Behinderung

Wo immer der Mainzer Torwart Daniel Batz (rechts) im Bundesligaspiel hinwollte, stand schon ein Dortmunder im Weg.
Wo immer der Mainzer Torwart Daniel Batz (rechts) im Bundesligaspiel hinwollte, stand schon ein Dortmunder im Weg. (Foto: Malte Ossowski/Sven Simon/Imago)

Der komplexe Job zwischen den Pfosten wird noch schwieriger: Immer mehr Teams rempeln bei Eckbällen systematisch und stellen sich gezielt in den Weg – auch Bayerns Topspiel-Gegner Dortmund beherrscht das.

Von Christof Kneer

Der in jeder Hinsicht große Edwin van der Sar beschloss, als Torwart zu sprechen. Zwar war er beim Premier-League-Spiel zwischen dem FC Everton und Manchester United als Experte gebucht und somit im weitesten Sinne journalistisch tätig, aber wer in diesem Fall Neutralität einforderte, hatte nichts verstanden. Torhüter können über Torhüter nur als Torhüter urteilen, niemals als Journalisten, und das aus einem einleuchtenden Grund: Journalisten haben keine Ahnung vom Torwartspiel.

