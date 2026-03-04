Der langjährige Bundesliga -Torhüter Georg Koch ist tot. Der Bergisch-Gladbacher starb nach langer, schwerer Krankheit im Alter von 54 Jahren. Das gab sein einstiger Verein Fortuna Düsseldorf am Mittwoch bei X bekannt. Im Jahr 2023 hatte Koch die Diagnose Bauchspeicheldrüsenkrebs erhalten – die Krankheit galt von diesem Zeitpunkt an als unheilbar.

Koch absolvierte für Düsseldorf, den 1. FC Kaiserslautern, den MSV Duisburg und Arminia Bielefeld insgesamt 213 Bundesliga-Spiele. In der zweiten Bundesliga lief er eine Saison lang für Energie Cottbus auf. Besonders bei der Fortuna, für die er zwischen 1991 und 1997 insgesamt 131 Partien absolvierte, hinterließ Koch einen bleibenden Eindruck - 1995 stieg er nach einem Durchmarsch aus der dritten Liga mit dem Team in die höchste deutsche Spielklasse auf.

„Ruhe in Frieden, Georg Koch. Unser ehemaliger Torhüter ist nach schwerer Krankheit verstorben. Wir sind in tiefer Trauer“, schrieb der Verein in seiner Mitteilung: „Die Anteilnahme und das Mitgefühl aller Fortunen gelten seiner Familie, seinen Freunden und allen, die Georg Koch kannten und schätzten.“

Georg Koch in der Saison 1996/1997 im Trikot von Fortuna Düsseldorf. Uwe Kraft/Imago

Koch, der mit der PSV Eindhoven in der Champions League gespielt und mit Kaiserslautern 2003 im DFB-Pokalfinale gestanden hatte, startete im Anschluss an seine Profikarriere seine Trainerlaufbahn. Zuletzt war er beim Drittligisten Viktoria Köln als Torwarttrainer tätig.

Von der Diagnose hatte sich der einstige Torwart, der im Ausland für die PSV, Dinamo Zagreb und Rapid Wien tätig gewesen war, nicht unterkriegen lassen. „Es gibt Tage, da bin ich deprimiert und im Kopf leer. Es gibt aber auch Tage, da könnte ich Bäume ausreißen“, sagte Koch 2024 im Interview mit Sport1.