Der in jeder Hinsicht große Edwin van der Sar beschloss, als Torwart zu sprechen. Zwar war er beim Premier-League-Spiel zwischen dem FC Everton und Manchester United als Experte gebucht und somit im weitesten Sinne journalistisch tätig, aber wer in diesem Fall Neutralität einforderte, hatte nichts verstanden. Torhüter können über Torhüter nur als Torhüter urteilen, niemals als Journalisten, und das aus einem einleuchtenden Grund: Journalisten haben keine Ahnung vom Torwartspiel.
Torhüter im modernen FußballNeuer Trend: Torwart-Behinderung
Lesezeit: 7 Min.
Der komplexe Job zwischen den Pfosten wird noch schwieriger: Immer mehr Teams rempeln bei Eckbällen systematisch und stellen sich gezielt in den Weg – auch Bayerns Topspiel-Gegner Dortmund beherrscht das.
Von Christof Kneer
Oliver Baumann im Interview:„Ich wollte nie wie ein anderer Torwart sein“
Oliver Baumann, mit 34 einer der ältesten Debütanten in der DFB-Geschichte, erklärt, warum Manuel Neuer nicht sein Idol war, Torhüter nie auslernen und er so viele Strafstöße hält.
Lesen Sie mehr zum Thema