Hach, Diego! Wer erinnert sich nicht gern an den wohl brasilianischsten Bundesliga-Brasilianer? So kultiviert wie er bewegte sich kaum jemand über den Platz, das Schwere sah so locker aus, dass man sich gut vorstellen kann, wie er sogar beim Zähneputzen eine tolle Figur abgibt. Allein sein voller Name, eine Aneinanderreihung klangvoller Silben: Diego Ribas da Cunha. Damals, als dieser Diego Ribas da Cunha noch für den SV Werder kickte, gelang dem Spielmacher ein Husarenstück, das zu den Klassikern der Nullerjahre zählt: Annahme mit dem Außenrist, ein kurzer Blick, dann ein Schuss mit rechts - der Ball segelte über den in der Schlussphase herausgeeilten Torwart hinweg ins Tor, 62 Meter weit, wie Mathematiker hinterher errechnet haben. Diegos Treffer gegen Alemannia Aachen versetzte die Republik so sehr ins Staunen, dass er mit dem Preis für das Tor des Monats und später als Tor des Jahres 2007 ausgezeichnet wurde.

Damals ein Künstler: Heute wäre der Bremer Diego nur ein Weitschussschütze unter vielen anderen.

Im Jahr 2023, so kunstvoll Diegos Schuss auch war, hätte er es da nicht mehr so leicht, außer natürlich, der rechtmäßige Diego-Bonus würde greifen. Treffer dieser Art fallen mittlerweile so oft, dass sie geradezu eine zentrale deutsche Fußballinstitution unterwandert haben: die Wahl zum Tor des Monats. Bayerns Harry Kane ist unter den Nominierten, dazu Karlsruhes Fabian Schleusener, Paderborns Florent Muslija und Antonia Halverkamps vom MSV Duisburg - Fußballer unterschiedlicher Couleur und unterschiedlichen Geschlechts, die allesamt aus großer Distanz getroffen haben, zumeist mit einem Schuss von knapp vor oder hinter der Mittellinie.

Diversity-Aktivisten dürften diese Entwicklung mit Sorge beobachten, doch ihnen sei versichert: Derlei Tore, die früher als verrückte Seltenheit galten, werden in naher Zukunft noch so häufig fallen, dass zu ihren Ehren eher keine Laudationen mehr gehalten werden müssen. Allein am vergangenen Wochenende haben in Hoffenheims Anton Stach und Heidenheims Tim Kleindienst wieder zwei Spieler Schüsse abgefeuert, die in hohem Bogen über die gegnerischen Torhüter flogen und daraufhin im Tor landeten.

Auf jeden Trend folgt im Fußball ein Gegentrend

Wie immer im Fußball ist das, was zunächst nach zufälliger Häufung eines Phänomens aussieht, alles, nur kein Zufall. Denn diese leicht identifizierbaren Flugobjekte sausen in sämtlichen Ländern durch die Lüfte, egal, ob in Spanien, Italien oder England. In diesem Sport steckt so viel Geld, so viel Expertise, dass noch der hinterste Winkel nach Schwächen ausgeleuchtet wird - und die Analysekommissionen haben diesen Winkel nun in jenen Räumen gefunden, die per Distanzschuss besonders effizient zurückgelegt werden.

Fußballteams pressen immer höher, und die Torhüter sind heute fast alle Abbilder Manuel Neuers, weil sie nicht nur Bälle halten, sondern die erste Station einer langen Vertriebskette sind, an deren Ende Gefahr für ihre Torhüterkollegen auf der anderen Platzseite entstehen soll. Dieser Trend brachte eine Zeit lang fast nur Vorteile mit sich, etwa permanente Überzahl im Spielaufbau oder das Libero-artige Abfangen von Schnittstellenpässen.

Jeder Trend provoziert jedoch Gegentrends, das geht so, seit der Fußball erfunden wurde. Die falsche Neun wurde wieder durch die echte Neun ersetzt, mal hat die Dreierkette in der Abwehr die Vierkerkette abgelöst und andersrum. En vogue ist, was Erfolg bringt, und so ist das auch diesmal: Nach Kanes 57-Meter-Treffer gegen Darmstadt machte die bajuwarische Delegation nur deshalb transparent, dass dieser Schuss ein bewusst gewähltes Stilmittel war, weil sie in München genau wissen, dass das mittlerweile alle üben.

Es steht noch nicht fest, zu welchem Ergebnis die Risikobewertung am Ende gelangen wird. Vielleicht sind solche Distanztreffer Kollateralschäden, die in Kauf genommen werden, weil die Vorteile überwiegen. Vielleicht werden die Torhüter bald wieder ein paar Meter weiter hinten postiert. Klar ist nur: Tore sind Kinder ihrer Zeit. Und das schönste war daher zweifellos das von Diego Ribas da Cunha.