Von Ulrich Hartmann, Bielefeld/München

Der Fußballer Gonzalo Castro hat in seiner mittlerweile 17 Jahre dauernden Profikarriere insgesamt 518 Stunden in der Bundesliga gespielt. Was ist da schon eine Viertelstunde? Offenbar eine ganze Menge. Die 15 Minuten, die Castro am Sonntagabend für seinen neuen Verein absolviert hat, haben ihn nämlich ganz schön geschlaucht. Schnaufend sagte er kurz nach dem Abpfiff im Dazn-Interview: "Das war anstrengend." Castro ist 34 und er hat ein halbes Jahr ohne fußballerische Beschäftigung hinter sich. Das macht sich umso auffälliger bemerkbar, wenn man zur lauffreudigsten Mannschaft der gesamten Bundesliga wechselt, und auch wenn es schwer zu glauben ist: Es handelt sich dabei tatsächlich um Arminia Bielefeld, den Drittletzten der Tabelle.

Gonzalo Castro hatte seit einem halben Jahr nur noch gelegentlich am Geißbockheim in Köln mit Freizeitfußballern gekickt und zudem beim Drittligisten Viktoria Köln mittrainiert. Dann kam der überraschende Anruf aus Bielefeld, also wechselte er im Dezember zur Arminia. Beim 2:2 in Freiburg wurde er in der Vorwoche acht Minuten vor Schluss eingewechselt - und jetzt gegen Schlusslicht Greuther Fürth 15 Minuten vor dem Ende. In der turbulenten Schlussphase eines solchen Kellerderbys reinzukommen, ist ein bisschen so, als gerate man mit seinem Kanu aus einem ruhigen Seitenarm in einen reißenden wilden Fluss. Castro ließ sich also mitreißen.

Doch ein Spieler mit seiner Erfahrung verliert dabei nicht den Kopf. Acht Minuten nach seiner Einwechslung hüpfte Castro nahe des Fürther Strafraumrands plötzlich der Ball vor die Füße. Eine sofortige Schussgelegenheit ergab sich aber ausschließlich für Castros schwächeren linken Fuß. Er zögerte nicht - und zog ab. "Mir war klar: Entweder geht der Ball über das Stadion - oder ins Tor", sagte er später grinsend.

Schlusslicht Fürth muss weiter auf den ersten Auswärtssieg warten - wegen Castro.

Der Ball ging ins Tor, und wie! Castro nahm die titschende Kugel aus der Luft, ließ sie leicht über den Spann des linken Schuhs rutschten und schoss sie dann aus 18 Metern wie am Schnürchen gezogen in den linken Winkel. Ein Traumtor - eines, das es in die Auswahl zum "Tor des Monats" schaffen könnte. Und es war ein sehr wichtiger Treffer für Bielefeld, denn mit dem 2:2-Endstand gegen den Ligaletzten Fürth waren die Ostwestfalen zwar nur bedingt zufrieden, allerdings verbesserten sie sich mit dem errungenen Punkt auf den Relegationsplatz. "Klar wollten wir mehr", sagte Castro, "aber wir müssen mit dem Remis zufrieden sein."

Wenn der Bundesliga-18. gegen den bisherigen 17. Unentschieden spielt, reißt das in Fußball-Deutschland niemanden vom Hocker. "Das Spiel hat aber deutlich mehr hergegeben als die Tabellensituation", betonte Fürths Trainer Stefan Leitl - und hatte Recht. Beide Klubs spielen derzeit ansehnlicher, als es ihre Lage vermuten ließe. Bielefeld hat aus den jüngsten neun Spielen 13 Punkte geholt und ist seit vier Runden ungeschlagen. Fürth hat allen Tabellen-Nachbarn - Augsburg, Stuttgart und Bielefeld - zuletzt Unentschieden abgerungen. Für echte Fürther Hoffnung auf den Klassenhalt reicht das zwar nicht, "aber wir sind ein ekliger Gegner, und die anderen haben mittlerweile Respekt vor uns", sagte Jamie Leweling, der in Bielefeld das zwischenzeitliche 1:1 (35.) erzielte, das Havard Nielsen sogar in eine 2:1-Führung (67.) der Franken ausbaute. Dann kam Castro - und mit ihm das Aus für Fürths ersten Auswärtssieg der Saison.

Die Bielefelder sind ohnehin ein Phänomen. Vor einem Monat waren sie abgeschlagener Vorletzter, jetzt haben sie zumindest schon Rang 16 erreicht. Sie stehen nun stabiler und spielen selbstbewusster, und sie haben weniger Gegentore (26) kassiert als die Champions-League-Aspiranten Dortmund (29), Leverkusen (31) und Hoffenheim (29). Die Arminen gewinnen die meisten Zweikämpfe der Liga (im Schnitt 109 pro Spiel) und die meisten Kopfballduelle (28 pro Spiel). Und: Sie laufen auch am meisten von allen 18 Mannschaften (120 Kilometer pro Spiel). Doch sie haben Defizite in der Kreation und Nutzung von Torchancen. Nur Bochum, Wolfsburg (je 17) und Fürth (15) haben in der Liga weniger Tore geschossen.

Das 18. Bielefelder Saisontor stürzte den als Sohn spanischer Eltern in Wuppertal geborenen Castro in leichte Gewissenskonflikte. Denn nach zehn Jahren in Leverkusen und drei in Dortmund hatte er zuletzt drei Jahre in Stuttgart gespielt, und beim VfB hat er noch viele Freunde in der Mannschaft. "Ich vermisse sie, und ich glaube, sie vermissen mich auch", sagte er im Dezember. Am Sonntagabend allerdings hat er diese VfB-Freunde mit seinem 2:2 auf den Abstiegsplatz 17 geschossen. Castro fiebert jetzt zwar exklusiv mit Bielefeld, auch, weil sich sein Vertrag im Falle des Klassenerhalts um eine Saison verlängert. Dennoch wünscht er sich, dass am Ende beide in der Bundesliga bleiben: Bielefeld und Stuttgart.