Der FC Bayern beendet komplizierte Wochen mit einem klaren 4:0 gegen Eintracht Frankfurt. Was von dieser Phase aus Bayern-Sicht zu halten ist? Thomas Müller gibt einen tiefen Einblick in die komplizierte Gefühlswelt einer Spielerkabine.

Von Philipp Schneider

Thomas Müller rannte mit Ball am Fuß dem feindlichen Strafraum entgegen, seine langen Beine sendeten seinem Gehirn das Signal, dass sie durchaus noch die Kraft hatten, um ein paar weitere Meter zu laufen. Widerspruch kam von Müllers Augen. Die Sensorik erkannte, dass rund um den gegnerischen Sechzehner ein Verkehrsaufkommen herrschte wie wochentags am Mittleren Ring. Was also tun?