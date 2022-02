Meldungen in der Übersicht

Fußball, FC Bayern: Manuel Neuer ist zurück auf dem Trainingslatz, Thomas Müller hingegen wird Bayern München erst einmal fehlen: Wie der deutsche Fußball-Rekordmeister am Montagnachmittag mitteilte, ist der 32 Jahre alte Angreifer positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Es gehe ihm gut, teilte der FC Bayern mit. Es ist Müllers zweite Infektion - am 11. Februar 2021 wurde beim Weltmeister von 2014 während der Klub-WM in Katar das Virus erstmalig nachgewiesen. Derweil hat Nationaltorhüter Neuer 15 Tage nach seiner Knieoperation am Montag erstmals Laufrunden auf dem Trainingsgelände an der Säbener Straße absolviert. Der 35-Jährige hatte sich am Tag nach dem Spiel gegen RB Leipzig (3:2) am 5. Februar überraschend einem Eingriff am Innenmeniskus seines rechten Knies unterziehen müssen. Wann Neuer wieder spielen kann, ist noch unklar.

Fußball, Union: Der 1. FC Union Berlin verliert nach Max Kruse und Marvin Friedrich im Sommer den nächsten Leistungsträger. Mittelfeldspieler Grischa Prömel kehrt zur kommenden Saison zur TSG 1899 Hoffenheim zurück, für die er von 2013 bis 2015 gespielt hatte. Das gaben beide Vereine am Montag überraschend bekannt. Der 27 Jahre alte Mittelfeldspieler war 2017 vom Karlsruher SC zu Union gekommen und stieg mit den Berlinern 2019 in die Fußball-Bundesliga auf.

"Ich habe mit Union - dem Verein, den Fans und den Mitarbeitern - in den letzten Jahren sehr viel erlebt. Wir sind gemeinsam aufgestiegen, haben uns den Traum von der Bundesliga verwirklicht und uns dann für Europa qualifiziert. Diese besondere Zeit hat mich tief geprägt und wird mir für immer in Erinnerung bleiben", sagte Prömel. In dieser Saison kam Prömel in 19 von 23 Bundesliga-Spielen zum Einsatz und erzielte vier Tore.

Die Abschiedsankündigung trifft die Köpenicker in einer schwierigen Zeit. Die Lücke, die die Transfers von Kruse (VfL Wolfsburg) und Friedrich (Borussia Mönchengladbach) im Wintertransferfenster hinterlassen hat, konnte noch nicht geschlossen werden. Erstmals seit fast zwei Jahren kassierten die Eisernen in der Fußball-Bundesliga drei Niederlagen in Serie und erzielten dabei kein Tor. Kurz nach dem Saisonbeginn hatte bereits der Abgang von Robert Andrich zu Bayer Leverkusen kompensiert werden müssen.

Fußball, Regionalliga: Die beim abgebrochenen Spiel bei Rot-Weiss Essen verletzten Spieler Marvin Thiel und Jannik Borgmann können vorerst nicht am Training von Fußball-Regionalligist Preußen Münster teilnehmen. Betroffen ist zudem ein Athletiktrainer, teilte Münster am Montag mit.

Tags zuvor war das Topspiel der Regionalliga West nach dem folgenschweren Böllerwurf, bei dem die Münsteraner Verletzungen erlitten, beim Stand von 1:1 in der 74. Minute abgebrochen worden. Essens Verantwortliche hatten sich bereits am Sonntag ausführlich für das Verhalten der oder des Fans entschuldigt. Ein Täter wurde noch nicht ermittelt, die Polizei habe aber bereits ihre Arbeit aufgenommen. "Wir verurteilen diesen Vorfall auf das Schärfste. Das ist nicht die Hafenstraße, das ist nicht RWE", sagte Essens Vorstandsvorsitzender Marcus Uhlig.

Fußball, 3. Liga: Der Fußball-Drittligist 1. FC Saarbrücken will bundesweite Stadionverbote für fünf Personen erwirken, die am Samstag bei der 0:1-Pleite gegen Viktoria Köln an einem Platzsturm nach Spielende beteiligt gewesen waren. Dies gab der FCS am Montag bekannt.

Nach Klubangaben sei ein Verfahren zur Durchsetzung eines Stadionverbotes gegen die betreffenden Personen eingeleitet worden. "An Hand öffentlich zugänglicher Quellen aus den Übertragungsformaten von MagentaSport und des Saarländischen Rundfunks konnten Personen identifiziert werden, die die Stadionregeln grob missachtet und durch die Ausübung von Gewaltakten auffällig geworden sind", teilte der Ex-Bundesligist mit.