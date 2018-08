12. August 2018, 11:46 Uhr Bundesliga Tedesco verlängert bis 2022 bei Schalke

Trainer Domenico Tedesco lässt defensiven Fußball spielen - und hat damit Erfolg. Der Verein verlängert nun seinen Vertrag.

Fußball-Bundesligist Schalke 04 setzt wie erwartet die Zusammenarbeit mit Domenico Tedesco fort. Sportvorstand Christian Heidel verkündete bei der offiziellen Saisoneröffnung, dass der Vertrag mit dem 32-Jährigen bis 2022 verlängert wird. In der vergangenen Saison hatte der von Erzgebirge Aue verpflichtete Trainer Schalke auf Anhieb zur Vize-Meisterschaft geführt. Der Vertrag von Tedesco hatte noch eine Laufzeit bis 2019.

Sportvorstand Heidel hatte kürzlich Kritik an Tedescos Spielphilosophie zurückgewiesen. Ewald Lienen, Technischer Direktor des Zweitligisten FC St. Pauli, hatte den defensiven Schalker Fußball in der Vorsaison als "Tod des Fußballs" bezeichnet. "Ewald hat an dem Tag zu lange in der Sonne gestanden, aber wir haben das ausgeräumt", sagte Heidel zu Sport1.

Lienen hatte sich auch für seine persönliche Kritik an Tedesco entschuldigt. Er hatte den 32-Jährigen als Beispiel genannt, dass immer schneller Nachwuchscoachs in zu kurzer Zeit als Cheftrainer in die Bundesliga aufsteigen.